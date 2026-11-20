कर्क राशिफल (21 नवंबर 2026): कामकाज में अनुकूल अवसर मिलने की संभावना, सूर्य करेंगे सपोर्ट
Cancer Horoscope in Hindi: कर्क राशि वालों को आज सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों का सपोर्ट मिलने वाला है। पढ़ें 21 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।
मन बेचैन रहेगा, फिर भी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद से अधिक कमाई के योग हैं और भाग्य का साथ रहेगा। किसी बुजुर्ग की बात से सोच को दिशा मिलेगी। संतान से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। उनके किसी काम को सम्मान मिलने के संकेत आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी अनुकूल हैं। घर में इस विषय पर उत्साह होगा, हालांकि जीवनसाथी के साथ बातचीत में खिंचाव आने की आशंका है। दिन की अच्छी बातों के बीच मन बार बार रिश्ते की ओर लौटेगा। परिवार के साथ बैठने का अवसर होगा और अपनी बात कहने की इच्छा भी रहेगी। आज खुशी और बेचैनी साथ चलेंगी। आसपास के लोगों से बातचीत होगी, फिर भी अपने भीतर उठते सवालों पर आपका ध्यान बना रहेगा।
कर्क करियर राशिफल
पढ़ाई में रुचि रहेगी और किसी विषय को ठीक से समझने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के नौवें भाव में रहेगा, जो सीखने की इच्छा और अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन को महत्व देगा। शिक्षक या बुजुर्ग से हुई बातचीत में कोई उपयोगी बात सामने आएगी। दफ्तर में अपनी समझ और काम की पहचान को लेकर आप अधिक सजग रहेंगे। वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में सूर्य वरिष्ठों की भूमिका और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। किसी अधिकारी की राय आपके लिए अहम होगी। कामकाज में अनुकूल अवसर मिलने की संभावना है। संतान की पढ़ाई या रचनात्मक प्रयास से जुड़ी अच्छी सूचना मिलने के भी योग हैं। सीखने के लिए आज किसी जानकार से अपना सवाल साफ शब्दों में पूछें।
कर्क आर्थिक राशिफल
कमाई का पक्ष आज अनुकूल है। जितनी अपेक्षा लेकर दिन शुरू करेंगे, उससे अधिक आमदनी होने के योग हैं। धन से जुड़ी बातचीत में उम्मीद रहेगी और घर की किसी जरूरत पर चर्चा उपयोगी होगी। सिंह राशि के दूसरे भाव में गुरु बोलचाल में मिठास और परिवार के साथ आर्थिक विषय समझने की सहजता देगा। अपनी जरूरत बताते समय शब्द आसानी से मिलेंगे। परिवार के साथ बैठकर पैसे की बात करना आज असहज नहीं लगेगा। अपेक्षित आमदनी से आगे की संभावना उत्साह बढ़ाएगी, हालांकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने तक खर्च का दायरा संभालकर रखें। आज आर्थिक चर्चा में आपकी बात सुनी जाएगी और घरेलू जरूरतों को लेकर एक दूसरे का नजरिया समझने का अवसर होगा।
कर्क लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ मतभेद उभरने की आशंका है। किसी विषय पर दोनों का नजरिया अलग होगा और अपनी बात समझाने की इच्छा प्रबल रहेगी। सावधानी रखें, बातचीत की तल्खी को लंबा खींचने से आगे भी मनमुटाव बना रह सकता है। असहमति के समय बातचीत कुछ देर रोक देना उपयोगी रहेगा। परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मेलजोल सहज होगा। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना घर का माहौल खुशनुमा बनाएगी। उनके प्रयास की सराहना या सम्मान के योग हैं और उससे आपकी प्रतिष्ठा को भी बल मिल सकता है। परिवार की खुशी में शामिल होने का मन होगा, लेकिन साथी के साथ अनसुलझी बात बीच बीच में ध्यान खींचेगी।
कर्क हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं। मन में बेचैनी रहेगी, इसलिए अच्छे दिन में भी पूरी तरह निश्चिंत महसूस करना कठिन लगेगा। कभी आर्थिक संभावना उत्साहित करेगी तो कभी घर की बातचीत मन में दोहराएगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनते समय ध्यान एक जगह टिकेगा और सीखने में रुचि रहेगी। दिन में थोड़ा शांत समय अपने लिए रखें। परिवार के साथ बैठने पर अपनापन महसूस होगा। संतान से जुड़ी सुखद संभावना मन को खुशी देगी। स्वास्थ्य के मामले में आज किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है, लेकिन मन की हलचल दिन के अनुभव को प्रभावित करती रहेगी।
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शुभ अंक
3
शुभ रंग
पीला
क्या करें
किसी बुजुर्ग या शिक्षक से अपनी पढ़ाई से जुड़ा सवाल साझा करें।
क्या न करें
जीवनसाथी से हुई निजी असहमति को परिवार की सामूहिक चर्चा न बनाएं।
कल का राशिफल
कल वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। कारोबारी विस्तार की योजना बनाएंगे। पढ़ाई धीमी रहेगी। जीवनसाथी प्रसन्न रहेगा। संतान का व्यवहार खलेगा, उसकी सेहत पर ध्यान दें। अतिरिक्त आय के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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