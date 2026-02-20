Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 21 फरवरी 2026 : जानें आपका दिन कैसा रहेगा? पढ़ें अपना विस्तृत राशिफल

Feb 20, 2026 09:54 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 21 February 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी का दिन…

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 21 फरवरी 2026- आज घर-परिवार और दोस्तों के मामले में हल्के-हल्के बदलाव महसूस होंगे, जो आपको शांति से फैसले लेने में मदद करेंगे। मन स्थिर रहेगा और छोटी-छोटी खुशियां मिलेंगी। घर के कामों पर ध्यान दें और अपनों से प्यार से पेश आएं। जल्दबाजी से बचें, ज्यादा सुनें और कम बोलें। किसी मददगार इंसान के जरिए नया मौका मिल सकता है। दिनचर्या सिंपल रखें और छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। आभार जताएं और जरूरत हो तो आराम भी करें।

कर्क लव राशिफल- आज घर में अपनापन बढ़ेगा और मीठी बातों से छोटी चिंताएं दूर होंगी। रिलेशनशिप में हैं तो प्यार से बात करें और साथ में थोड़ा सुकून भरा वक्त बिताएं। सिंगल हैं तो दोस्त या किसी कम्युनिटी इवेंट के जरिए किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो सकती है। अचानक मांग करने से बचें और धैर्य रखें। ज्यादा सुनें, सामने वाले की इज्जत करें। छोटी-छोटी मदद और ख्याल से भरोसा मजबूत होगा। आभार जताएं, शाम को माहौल हल्का और खुशनुमा रहेगा।

कर्क करियर राशिफल- काम पर ध्यान बनाए रखेंगे तो साफ नतीजे मिलेंगे और छोटे अचीवमेंट्स होंगे। अपने कामों को थोड़ा व्यवस्थित करें और जरूरत पड़े तो मदद मांग लें। टीमवर्क से काम आगे बढ़ेगा, इसलिए सुझाव सुनें और क्रेडिट शेयर करें। आज अचानक बदलाव या रिस्की वादों से बचें। नई नौकरी की सोच रहे हैं तो प्रोफाइल अपडेट करें और किसी भरोसेमंद कॉन्टैक्ट से बात करें। धैर्य से की गई मेहनत जल्द पहचान दिलाएगी। सीखते रहें और सादगी के साथ अपनी स्किल दिखाएं।

कर्क आर्थिक राशिफल- पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, बस सोच-समझकर फैसले लें। बिल और खर्च एक बार चेक कर लें और अचानक खरीदारी से बचें। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर बड़ा सहारा बनेंगी, एक आसान प्लान बना लें। बड़े निवेश अभी टाल दें, पूरी जानकारी और सलाह लेकर ही कदम उठाएं। घर के किसी बड़े से काम की सलाह या छोटा सा सहारा मिल सकता है। अगर किसी पेमेंट का इंतजार है तो शालीनता से फॉलो-अप करें और रिकॉर्ड संभालकर रखें। धीरे-धीरे और समझदारी से चलेंगे तो मन भी हल्का रहेगा।

कर्क स्वास्थ्य राशिफल- सेहत ठीक रहेगी अगर आप सिंपल रूटीन फॉलो करेंगे। दिन की शुरुआत हल्की वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग और सांस की एक्सरसाइज से करें, मन शांत रहेगा। हल्का और पौष्टिक शाकाहारी खाना खाएं और पानी पीते रहें। ज्यादा तनाव से बचें और काम के बीच छोटे ब्रेक लें। समय पर सोएं और सोने से पहले स्क्रीन कम इस्तेमाल करें। थकान लगे तो आराम करें और जरूरत पड़े तो मदद मांग लें। रोज की छोटी अच्छी आदतें एनर्जी और मूड दोनों बेहतर रखेंगी। थोड़ी देर प्रकृति के पास वक्त बिताना भी अच्छा रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

