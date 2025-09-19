कर्क राशिफल 20 सितंबर: आज ऑफिस में राय देते समय और लाइफस्टाइल को लेकर रहें सतर्क

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 20 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 20 सितंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 20 सितंबर 2025: आज कर्क राशि वालों को रिलेशनशिप के मामलों को पॉजिटिव नजरिए से सुलझाना चाहिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। सेहत और धन दोनों ही ज्यादा अटेंशन की मांग करते हैं।

कर्क लव राशिफल- कर्क राशि वालों आज बातचीत में छोटी-मोटी परेशानी के बावजूद आपका लव अफेयर स्ट्रांग रहेगा। आप दोनों एक साथ समय बिताना पसंद करेंगे। लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए कि असहमति नहीं हो। आपका लवर अडियल लग सकता है, लेकिन इससे लव अफेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके माता-पिता रिलेशनशिप को मंजूरी दे सकते हैं। शादीशुदा कपल को बाहरी राय से बचना चाहिए और रोमांस को बनाए रखने के लिए अच्छी बातचीत करनी चाहिए। सिंगल लोग अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए दिन का दूसरा भाग भी चुन सकते हैं।

कर्क करियर राशिफल- आज ऑफिस में राय देते समय सतर्क रहें, क्योंकि आपके सीनियर इसे आपका हाई एटीट्यूड कह सकते हैं। आज नए टास्कों के जरिए आपके कमिटमेंट की परीक्षा होगी। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, शेफ और सरकारी नौकरी करने वाले वर्कप्लेस पर ज्यादा समय बिताएंगे। आपको नए टास्कों या क्लाइंट सेशन को हैंडल करने के लिए कम्युनिकेशन में भी सुधार करना चाहिए। जिन लोगों ने विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। कुछ व्यापारियों के पास पॉलिसी और लाइसेंस से जुड़े मामले सामने आएंगे और उन्हें दिन समाप्त होने से पहले हल किया जाना चाहिए।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज धन को सावधानी से संभालें और म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट समेत सुरक्षित निवेश विकल्प चुनें। आप संपत्ति बेचने या खरीदने में सफल होंगे, लेकिन शेयर मार्केट में अपना भाग्य नहीं आजमाना ही अच्छा रहेगा। कुछ महिलाओं को आज संपत्ति के मामलों में भी लाया जा सकता है, जबकि बड़े-बुजुर्गों को फैमिली में सेलिब्रेशन के लिए खर्च करने की जरूरत होगी। आज विदेश में वेकेशन के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने और होटल रूम रिजर्व करने का भी अच्छा दिन है।

कर्क सेहत राशिफल- आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सतर्क रहना चाहिए। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और ऑफिस का स्ट्रेस घर पर न ले जाने पर विचार करें। छोटी-मोटी एलर्जी या इंफेक्शन भी रूटीन लाइफ पर असर डाल सकते हैं। फाइबर से भरपूर चीजों को खाएं। एडवेंचर्स एक्टिविटी से बचें और रात के समय दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतने में भी भलाई है।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com