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कर्क राशिफल 20 जुलाई 2026: आज बढ़ेगी भागदौड़, मेहनत दिलाएगी सफलता, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आज का दिन भागदौड़ और व्यस्तता से भरा रह सकता है। मेहनत और सही समय प्रबंधन से काम पूरे होंगे और करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में संवाद बनाए रखें और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें। स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा।

कर्क राशिफल 20 जुलाई 2026: आज बढ़ेगी भागदौड़, मेहनत दिलाएगी सफलता, पढ़ें आज का राशिफल

Cancer Horoscope Today 20 July 2026: दिन तेज रफ्तार वाला लग सकता है। कई छोटे काम, फोन, संदेश, आना जाना या बातचीत आपको व्यस्त रखेगी। चंद्रमा का असर आपको मेहनती तो बनाएगा, लेकिन मन को थोड़ा बेचैन भी कर सकता है। ऐसे में हर काम तुरंत निपटाने की कोशिश करने के बजाय क्रम बनाकर चलना बेहतर रहेगा। पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है या अचानक किसी परिचित से मुलाकात बन सकती है। पड़ोस, आसपास के लोगों या रिश्तेदारों के साथ संबंधों में नरमी आएगी। किसी छोटे समारोह, मिलन या घरेलू खुशखबरी वाले माहौल में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। सूर्य और गुरु आपके व्यक्तित्व को वजन दे रहे हैं, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे भी। फिर भी बोलते समय जल्दबाजी न करें। सफर छोटा हो या लंबा, सावधानी रखें। खाने पीने में लापरवाही आज शरीर पर जल्दी असर दिखा सकती है। मेहनत जरूर होगी, पर सही ढंग से संभालें तो संतोष भी मिलेगा।

कर्क राशि का लव राशिफल

रिश्तों में संवाद का महत्व बढ़ा रहेगा। अगर साथी से कुछ कहना है, तो सीधी लेकिन मुलायम भाषा चुनें। आपका ध्यान कई कामों में बंटा रहेगा, इसलिए सामने वाला उपेक्षा महसूस कर सकता है। थोड़ा समय निकालकर हालचाल पूछना भी बहुत काम करेगा। अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से दोस्ताना शुरुआत हो सकती है। शुरुआत हल्की रहेगी, लेकिन सहजता अच्छी लगेगी। भाई बहन या करीबी मित्र का सहयोग भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा। परिवार में भी हंसी मजाक का माहौल बन सकता है। बस किसी पुरानी बात पर तुनककर जवाब न दें। आपकी संवेदनशीलता अच्छी है, लेकिन आज संयम भी उतना ही जरूरी रहेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल

कामकाज में दौड़भाग रहेगी। छोटे टास्क, फॉलोअप, कॉल, मीटिंग या दस्तावेजी काम बढ़ सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, लेखन, ट्रेनिंग, ट्रैवल या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, वे व्यस्त रहेंगे और मेहनत का असर भी देखेंगे। नौकरीपेशा लोग यदि समय प्रबंधन ठीक रखें तो अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दोहराव और लिखकर अभ्यास करना उपयोगी रहेगा। कोई पुराना टॉपिक अब बेहतर समझ में आ सकता है। बुध की स्थिति इशारा करती है कि कुछ बातें अंदर ही अंदर सोचने के बजाय सही व्यक्ति से स्पष्ट कर लेना बेहतर है। करियर में अभी बहुत बड़े नतीजे की जगह निरंतर मेहनत पर ध्यान दें। यही आगे चलकर अच्छा आधार बनाएगा।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

आय की संभावना बनी रहेगी, खासकर प्रयास के दम पर। मंगल लाभ पक्ष को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत, नेटवर्क या पुराने संपर्क से आर्थिक मदद जैसी स्थिति बन सकती है। फिर भी अचानक खर्च या छोटे भुगतानों को हल्के में न लें। बाहर खाने, यात्रा, गिफ्ट या समारोह पर खर्च हो सकता है। आज उधारी बांटने या जल्दबाजी में किसी को पैसा देने से बचना ही बेहतर है। बजट लिखकर चलेंगे तो दिन आसान रहेगा।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

थकान और बेचैनी एक साथ महसूस हो सकती है। ज्यादा भागदौड़ में पानी कम पीना या समय पर खाना छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। बाहर का खाना सीमित रखें। हल्का और साफ भोजन अच्छा रहेगा। यात्रा में सतर्क रहें और बहुत जल्दबाजी से बचें। थोड़ी गहरी सांस, हल्की स्ट्रेचिंग और रात को स्क्रीन टाइम कम करना शरीर और मन दोनों को राहत देगा।

आज की सलाह: छोटे कामों की सूची बनाएं और जल्दबाजी की जगह संयम से गति रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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