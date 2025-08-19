Cancer horoscope Today 20 August 2025 Aaj ka kark rashi rashifal daily future predictions कर्क राशिफल 20 अगस्त: आज पास आएगी समृद्धि, वर्कप्लेस पर कमिटमेंट के आएंगे पॉजिटिव रिजल्ट, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Cancer horoscope Today 20 August 2025 Aaj ka kark rashi rashifal daily future predictions

कर्क राशिफल 20 अगस्त: आज पास आएगी समृद्धि, वर्कप्लेस पर कमिटमेंट के आएंगे पॉजिटिव रिजल्ट

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 20 August 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 20 अगस्त का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयTue, 19 Aug 2025 08:32 PM
share Share
Follow Us on
कर्क राशिफल 20 अगस्त: आज पास आएगी समृद्धि, वर्कप्लेस पर कमिटमेंट के आएंगे पॉजिटिव रिजल्ट

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 20 अगस्त 2025: लवर की फीलिंग्स पर विचार करना चाहिए और साथ में ज्यादा समय बिताना चाहिए। ऑफिस में, प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ने के अवसरों का इस्तेमाल करना चाहिए। धन का सही इस्तेमाल मन लगाकर करना चाहिए। आपको अपने सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए।

कर्क लव राशिफल- अपनी फीलिंग्स और इमोशन को अपने पार्टनर के साथ खुलकर शेयर करें, क्योंकि रिश्ते को स्वस्थ रखने के लिए खुलकर बातचीत महत्वपूर्ण है। कुछ लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, जो आने वाले दिनों में परेशानी का कारण बन सकता है। आपको अपने लवर की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और साथ ही बाहरी रोमांस में नहीं उलझकर लव अफेयर में बने रहने में ही भलाई है। लवर के लिए विवाह का योग बन रहा है, और आप अपने माता-पिता के सपोर्ट से फैसला भी ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:20 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

कर्क करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके कमिटमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। दिन के पहले भाग में चुनौतियों के बावजूद आप नए आइडिया से क्लाइंट को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। लेकिन कुछ प्रोफेशनल सीनियर्स के गुस्से को भी इनवाइट करेंगे जो आपकी क्षमता पर उंगली उठा सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल जॉब के लिए इंटरव्यू में सफल होंगे, जबकि छात्र परीक्षाओं में सफल होंगे। वर्कप्लेस पर क्रिएटिव रहें और अपने कम्युनिकेशन स्किल से क्लाइंट को इंप्रेस भी करें।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज समृद्धि आएगी और इससे आपको सभी पेडिंग बिल चुकाने में मदद मिलेगी। जिन लोगों को निवेश में गहरी रुचि है, वे भविष्य में बेहतर लाभ का लक्ष्य रखते हुए स्टॉक और सट्टा व्यवसाय की ओर जा सकते हैं। आज आप घर का रेनोवेशन या वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं आज अप्रेजल के मामले में भाग्यशाली रहेंगी। इसका असर बैंक बैलेंस पर भी पड़ेगा। बिजनेसमैन को बैंक से लोन मिल सकता है। आपको फैमिली में किसी सेलिब्रेशन के लिए धन दान करने की भी जरूरत हो सकती है।

ये भी पढ़ें:गुरु का नक्षत्र पद गोचर, 19 सितंबर से इन 5 राशियों पर करेंगे कृपा दृष्टि

कर्क सेहत राशिफल- चेस्ट और छाती से जुड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। योग या ध्यान से स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज आपको भारी सामान उठाते समय भी सतर्कता बरतनी चाहिए। बड़े-बुजुर्गों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सतर्क रहना चाहिए। गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और सुनिश्चित करें कि आप तंबाकू और एल्कोहल दोनों को छोड़ दें। कुछ जातकों को गले में इंफेक्शन और विजन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Cancer Today Horoscope Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने