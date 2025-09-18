Cancer Horoscope Today 19 September 2025 Aaj ka Kark rashi rashifal daily predictions कर्क राशिफल 19 सितंबर: आज ऑफिस में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां, धन व सेहत दोनों रहेंगे अच्छे, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कर्क राशिफल 19 सितंबर: आज ऑफिस में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां, धन व सेहत दोनों रहेंगे अच्छे

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 19 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 19 सितंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयThu, 18 Sep 2025 10:24 PM
Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 19 सितंबर 2025: कर्क राशि वालों के लिए आज रिलेशनशिप प्रोडक्टिव रहने वाले हैं और ऑफिशियल लाइफ में भी परिश्रम साबित करने के मौके मिलेंगे। आज सेहत और धन दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं।

कर्क लव राशिफल- कर्क राशि वालों के लिए आज लव अफेयर को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए ओपन बातचीत एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। आपको कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, खास तौर पर दिन के दूसरे भाग में। जो लोग लव अफेयर में नए हैं, वे रोमांटिक डिनर का प्लान बना सकते हैं और लवर को पैरेंट्स से मिलवा सकते हैं। कुछ महिलाएं अपनी लव लाइफ से खुश नहीं हो सकती हैं और रिलेशनशिप से बाहर निकलने पर भी विचार कर सकती हैं। कुछ पुरुष जातक अपने एक्स लवर के पास वापस जाएंगे। लेकिन विवाहित जातकों को ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनके शादीशुदा लाइफ हर्ट हो।

कर्क करियर राशिफल- कर्क राशि वालों को आज नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और सीनियर्स के साथ मसले हल में भी आज आप सफल रहेंगे। टीम प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के लिए कई टीम मेंबर्स या यहां तक ​​कि डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल बनाने की जरूरत होगी और यहां आपकी प्रोफेशनल स्किल को टेस्ट किया जाएगा। कुछ विदेशी क्लाइंट को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है और आपको यहां अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। टेक्स्टाइल, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल का बिजनेस हैंडल करने वाले व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। हायर एजुकेशन की खोज कर रहे छात्रों को नए मौके नजर देंगे।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज पैसों से जुड़ा कोई बड़ा मसला आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप शेयर मार्केट में निवेश करने में अच्छे रहने वाले हैं। आप घरेलू चीजों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। आप घर का रेनोवेशन भी कर सकते हैं या लाइफस्टाइल की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। पैसों के अच्छे मैनेजमेंट के लिए आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। कोई भाई-बहन या रिश्तेदार आर्थिक मदद भी मांग सकता है, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे।

कर्क सेहत राशिफल- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्ट्रेस को घर से दूर रखें, ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखें। आज जिम या योग सेशन में शामिल होने के लिए अच्छा दिन है। ऑयली, ग्रिसी फूड से दूरी बनाए रखें, इससे भी फैट बढ़ सकता है। बेहतर मानसिक ऊर्जा के लिए आपको उचित नींद की जरूरत है।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

