कर्क राशिफल 19 मई 2026: आज नौकरी में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, इन कामों में धन होगा खर्च
Cancer Horoscope Today, aaj ka Kark rashi rashifal 19 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 मई का दिन।
Cancer Today Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 19 मई 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होगा। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे मुश्किल कार्यों में भी सफलता हासिल होगी। प्यार के मामले में लकी रहेंगे और अपनी फीलिंग्स को स्पष्ट रूप से जाहिर कर पाएंगे। रिश्तों के लिहाज से दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन शाम तक चीजें आपके पक्ष में होंगी। करियर में नई पहचान बन सकती है और आपको किसी प्रोजेक्ट को लीड करने का सुअवसर भी मिल सकता है। पढ़ें विस्तृत राशिफल-
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल:
मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव मानसिक चिंता बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम लेना आवश्यक रहेगा। शाम तक चीजें आपके पक्ष में हो सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या पर खास ध्यान दें। दिन की शुरुआत योग व ध्यान से करना बेहतर रहेगा। पानी खूब पिएं।
कर्क राशि का लव राशिफल:
रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। परिवार का वातावरण पहले से बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का व्यवहार सहयोगपूर्ण बना रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिन बना सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके रिश्ते में प्यार व सम्मान बढ़ेगा। एक-दूसरे के साथ अच्छा समय मिलेगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल:
कर्क राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। आज व्यापार में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा। लंबे समय से किए गए प्रयास अब परिणाम देने लगेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर आपके विचारों की सराहना हो सकती है और उच्चाधिकारियों से आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। आपको स्किल दिखाने के अवसर मिलेंगे। किसी खास प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल:
आज का दिन वित्तीय मामलों को अच्छा करने का दिन है। अगर आप किसी निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो जरूरी रिसर्च जरूर करें, वरना नुकसान हो सकता है। खर्च बना रहेगा लेकिन शुभ कार्यों में धन व्यय होगा। परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी। वित्तीय स्थिति आपकी संतुलित हो सकती है। धन संचय के लिए जरूरी प्लानिंग जरूर बनाएं। लाल वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन आपके करियर, प्रेम व धन के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूर बरतें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान