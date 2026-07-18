कर्क राशिफल 19 जुलाई: आज सूर्य-गुरु देंगे लाभ, चंद्रमा की वजह से बढ़ेंगे ये काम
Cancer Horoscope today 19 July: कर्क राशि के जातक आज के दिन सूर्य-गुरु की मदद से खूब चमकने वाले हैं। हर काम बनते दिखेंगे और लोग आपकी बात भी सुनेंगे। हालांकि चंद्रमा के चलते आज आप काम में ही उलझे रहेंगे। यहां पढ़ें 19 जुलाई का राशिफल।
Cancer Daily Horoscope, कर्क राशि आज का राशिफल 19 जुलाई 2026: गति भरा दिन है, लेकिन भीतर थोड़ा अस्थिरपन भी महसूस हो सकता है। एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरी तरफ मन कभी-कभी बेचैन या आलसी सा हो सकता है। यही कारण है कि दिन को छोटे हिस्सों में बांटकर चलना बेहतर रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको सक्रिय बातचीत, छोटे काम, संदेश, कॉल और भागदौड़ में लगाए रख सकता है। सूर्य और गुरु आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में चमक और भरोसा आता है। लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे। कोई साहसी फैसला लेने का मन हो सकता है, और उस फैसले के बाद मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी। भाई-बहन, मित्र या करीबी सहयोगियों से कामकाजी मदद मिल सकती है। फिर भी हर बात खुद संभालने की आदत थकान दे सकती है। दिन यह सिखाएगा कि आत्मविश्वास अच्छी बात है, पर तालमेल उतना ही जरूरी है। बच्चों, पढ़ाई या किसी रचनात्मक योजना से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। जो काम लंबे समय से टल रहे थे, उनमें पहला कदम उठाना अब संभव है।
कर्क लव राशिफल
साथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन बहुत ऊंची उम्मीदें रखने से हल्की निराशा हो सकती है। बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी जरूरत साफ कहें और सामने वाले की स्थिति भी समझें। जो लोग रिश्ते में हैं, वे छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें। दिन की भागदौड़ के बीच एक सादा संदेश, थोड़ी तारीफ या थोड़ी देर की सच्ची बातचीत रिश्ते को सहज रखेगी। बच्चों की प्रगति या उनकी किसी अच्छी कोशिश से खुशी मिल सकती है। परिवार में आपका प्रभाव रहेगा, पर किसी पर अपनी राय थोपने से बचें।
कर्क करियर राशिफल
करियर में मेहनत से ही गति बनेगी। शॉर्टकट या केवल भाग्य के भरोसे रहने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। चंद्रमा की व्यस्त चाल आपको कई छोटे काम एक साथ दे सकती है। इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी है। छात्र अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं, खासकर अगर वे लगातार अभ्यास करें। लेखन, प्रस्तुति, इंटरव्यू, संचार, मार्केटिंग, बिक्री, मीडिया या प्रशिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी है। नौकरी में आपका आत्मविश्वास दिखेगा, लेकिन दस्तावेज, मेल या गोपनीय बातों में सावधानी रखें, क्योंकि बुध का असर कुछ बातों को उलझा सकता है। व्यवसाय में नेटवर्किंग से लाभ मिल सकता है। टीम के साथ तालमेल रखेंगे तो काम तेजी से आगे बढ़ेगा।
कर्क धन राशिफल
पैसों का प्रवाह मेहनत के अनुपात में दिखेगा। तुरंत बड़ी राहत की उम्मीद रखने के बजाय धीरे-धीरे सुधार पर ध्यान दें। आय के मौके बन सकते हैं, खासकर संपर्कों या पुराने काम के जरिए। शुक्र का असर परिवार और खर्च के बीच संतुलन मांगता है। घर, भोजन, सुविधा या प्रियजनों पर खर्च बढ़ सकता है। बजट लिखकर चलना बहुत काम आएगा। किसी साझा धन, कागजी प्रक्रिया या पुराने भुगतान से जुड़े मामले में जल्दबाजी न करें। जो हाथ में है, उसे संभालना फिलहाल ज्यादा जरूरी है।
कर्क हेल्थ राशिफल
मन की बेचैनी और शरीर की ढीलापन साथ-साथ चल सकता है। यही वजह है कि नियमितता सबसे बड़ा सहारा बनेगी। बहुत देर तक जागना, खाना टालना या लगातार स्क्रीन पर रहना थकान बढ़ा सकता है। छोटे ब्रेक लें। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी वॉक और पर्याप्त पानी से राहत मिलेगी। भावनात्मक दबाव को भीतर दबाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: हिम्मत दिखाइए, पर हर काम को चरणों में बांटकर चलेंगे तो दबाव कम रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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