कर्क राशिफल 18 मई 2026: आज जिम्मेदारियों के बीच मिल सकती है राहत, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 18 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मई का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 18 मई 2026- कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। सुबह से ही मन में कई बातें चल सकती हैं। कुछ नए कामों को लेकर सोच-विचार भी बना रहेगा। दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है, जिस वजह से शरीर में थकान महसूस हो सकती है। हालांकि धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आते दिखाई देंगे। आज आप किसी जरूरी काम को पूरा करने में ज्यादा समय दे सकते हैं। परिवार के लोगों का साथ मिलने से राहत महसूस होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा कहा जा सकता है। अगर पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर दूरी या नाराजगी चल रही थी तो आज बातचीत से मामला काफी हद तक ठीक हो सकता है। रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। घर का माहौल भी पहले से बेहतर रह सकता है। संतान की तरफ से कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और इससे मानसिक तनाव भी कम महसूस होगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन सकारात्मक रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी मेहनत पर लोगों की नजर रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए भी समय सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है। पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं। किसी नए काम या योजना को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि निवेश या पैसों से जुड़े बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है। इसलिए सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे। कुछ जरूरी कामों में अचानक पैसा लग सकता है। इसलिए फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा। पुराने अटके पैसों को लेकर भी हलचल बन सकती है। भविष्य को लेकर नई योजना बनाने का विचार मन में आ सकता है।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में दिन ठीक रहेगा लेकिन शरीर में थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। ज्यादा काम और मानसिक दबाव की वजह से सिरदर्द या हल्की बेचैनी रह सकती है। समय पर खाना खाना और पूरी नींद लेना जरूरी रहेगा। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर होगा। अगर पहले से कोई छोटी परेशानी चल रही है तो उसमें धीरे-धीरे राहत मिल सकती है। नियमित दिनचर्या रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए दिन ठीक रहने वाला है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो कई चीजें आपके पक्ष में जाती दिखाई देंगी। छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचें। मन शांत रखेंगे तो दिन आसानी से निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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