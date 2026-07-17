कर्क राशिफल 18 जुलाई 2026: कर्क राशि वालों के मेहनत से बनेंगे बिगड़े काम, खर्च पर भी रखें नजर
कर्क राशि वालों के लिए दिन कामकाज के लिहाज से व्यस्त रह सकता है। रुके हुए काम पूरे करने का मौका मिलेगा और करियर में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना बेहतर रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में बातचीत से बात बनेगी।
Cancer Horoscope Today 18 July 2026, आज का कर्क राशिफल: सुबह से ही काम की रफ्तार बनी रहेगी। कुछ जरूरी जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर सकती हैं। घर के खर्च, किसी पुराने भुगतान या बचत को लेकर परिवार में बात हो सकती है। अगर कई दिनों से कोई काम अटका हुआ था, तो आज उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। दिन चढ़ने के साथ मन में भरोसा भी बढ़ेगा और फैसले लेने में पहले से ज्यादा साफ नजर आएंगे। भाई-बहन या किसी करीबी से मदद मिल सकती है। उनकी एक सलाह भी आपके काम आ सकती है। हर छोटी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना समय काम में लगाएंगे, उतना ही अच्छा नतीजा मिलेगा। आज आलस करने का दिन नहीं है।
कर्क राशि का लव राशिफल
घर का माहौल सामान्य रहेगा। साथी के साथ किसी जरूरी बात पर चर्चा हो सकती है। अगर अपनी बात आराम से रखेंगे, तो सामने वाला भी आपकी बात समझेगा। बेवजह की बहस से बचना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ बैठकर समय बिताने का मौका मिल सकता है। बच्चों की कोई बात चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। जो लोग अभी अकेले हैं, उनकी किसी पुराने जानकार के जरिए नई पहचान हो सकती है। किसी भी रिश्ते को समय दें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में बदलना पड़ सकता है।
कर्क राशि का करियर राशिफल
आज काम ज्यादा रहेगा, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई जरूरी फाइल, रिपोर्ट या प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ सकता है। काम को टालने की बजाय समय पर खत्म करें। कारोबार करने वालों के लिए भी दिन ठीक रहेगा। पुराने ग्राहकों से बात हो सकती है या रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। छात्रों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर मन लगाकर पढ़ेंगे, तो मुश्किल टॉपिक भी समझ में आने लगेंगे। किसी जरूरी कागज या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे एक बार फिर पढ़ लें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। कमाई होगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ सामने आ सकते हैं। घर की जरूरतों पर पैसा लग सकता है। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। अगर किसी बिल का भुगतान करना है, तो उसे ज्यादा दिनों तक न टालें। आज छोटी बचत भी आगे चलकर काम आएगी।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिनभर काम ज्यादा रहेगा, इसलिए शाम तक शरीर थका हुआ महसूस हो सकता है। समय पर खाना खाएं और पानी पीना न भूलें। लगातार काम करने की बजाय थोड़ा-थोड़ा आराम भी करते रहें। अगर देर रात तक जागने की आदत है, तो आज उसमें बदलाव करें। पूरी नींद मिलेगी, तो अगले दिन भी शरीर साथ देगा।
आज की सलाह: जो काम हाथ में है, उसे पूरा करने पर ध्यान दें। बेवजह की चिंता में समय खराब न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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