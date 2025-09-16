कर्क राशिफल 17 सितंबर: आज ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें, शाम तक आएंगे नए इंटरव्यू कॉल

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 17 September 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 सितंबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 17 सितंबर 2025: कर्क राशि वाले आज प्यार में समझौता नहीं करें और वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारियां लेना भी सुनिश्चित करें। छोटे-मोटे धन से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। लेकिन सेहत के मामले में आप अच्छे रहने वाले हैं।

कर्क लव राशिफल- आपका लवर एक्सप्रेसिव रहना पसंद करेगा और दिन का दूसरा भाग माता-पिता के साथ रिश्तों पर बातचीत करने के लिए भी अच्छा है। सिंगल जातक अपने क्रश को अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में खुश होंगे और रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा। लवर के लिए समय निकालें और सुनिश्चित करें कि आप दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल कोशिशों में एक-दूसरे को सपोर्ट करें। जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है उन्हें रोमांटिक एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकती हैं और फैमिली का विस्तार करने पर विचार कर सकती हैं।

कर्क करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर सिद्धांतों से जुड़े मामले रह सकते हैं। कुछ सरकारी अधिकारियों पर अनैतिक कार्यों में शामिल होने का दबाव रहेगा। लेकिन प्रेशर के आगे नहीं झुकें। अकाउंटेंट, बैंकरों और फाइनेंसरों को मनी कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप रिजाइन भी डाल सकते हैं और जॉब वेबसाइट पर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। शाम तक नए इंटरव्यू कॉल आएंगे। एंटरप्रेन्योर्स आज नए विचार और कॉन्सैप्ट लॉन्च कर सकते हैं।

कर्क आर्थिक राशिफल- छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां रहेंगी, लेकिन डेली लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप किसी दोस्त के साथ पैसों का कोई मसला सुलझा सकते हैं। कुछ महिलाएं रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए इस दिन को चुनेंगी। अनजान लोगों के साथ ऑनलाइन लेन-देन करने से बचें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। आप शेयर मार्केट में निवेश पर भी विचार कर सकते हैं। बिजनेसमैन भविष्य के व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के जरिए धन जुटाने में सफल होंगे। संपत्ति से जुड़ी बातचीत का हिस्सा नहीं बनना भी अच्छा है, क्योंकि इससे किसी के लाइफ में स्ट्रेस आएगा।

कर्क सेहत राशिफल- आज कर्क राशि वालों को सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन डाइट को लेकर सावधानी बरतना अच्छा है। कुछ बच्चों को वायरल फीवर या गले में खराश हो सकती है। अगर आपको सांस से जुड़ी परेशानी या सीने में दर्द है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एडवेंचर्स स्पोर्ट्स खेलों में भाग लेते समय सतर्क रहें। बड़े-बुजुर्गों को भी आज जोड़ों में दर्द हो सकता है या नींद संबंधी परेशानी हो सकती है।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com