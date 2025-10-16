कर्क राशिफल 17 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, लव अफेयर में आ सकते हैं बड़े मोड़

संक्षेप: Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 17 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 17 अक्टूबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 17 अक्टूबर 2025: कर्क राशि वालों को लव अफेयर से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। काम पर आपके कमिटमेंट की भी परीक्षा होगी। आर्थिक फैसलों पर नजर रखें। सेहत पर भी आज खास ध्यान देने की जरूरत है।

कर्क लव राशिफल- लव अफेयर में आज बड़े मोड़ आ सकते हैं। कुछ ऐसे मामले होंगे जिनके लिए ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ समय बिताने के लिए तैयार रहना होगा। कोई फ्रेंड भी आपके लव अफेयर में विलेन की भूमिका निभा सकता है। जो लोग अपने एक्स प्रेमी या प्रेमिका के साथ परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं, वे आज का दिन चुन सकते हैं। कुछ पुरुष ऑफिस में रोमांस में उलझ सकते हैं जिसका असर उनके शादीशुदा लाइफ पर पड़ेगा। किसी रोमांटिक आउटडोर डिनर या वेकेशन की प्लानिंग बनाएं जो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाएगी।

कर्क करियर राशिफल- नए टास्कों को डेडलाइन के अंदर शुरू करें। आपका कमिटमेंट क्लाइंट्स से जुड़े जरूरी मामलों को सुलझाने में भी मदद करेगी, जिससे आपकी प्रोफाइल में भी वैल्यू बढ़ेगी। आप जॉब के इंटरव्यू में भी आत्मविश्वास से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव सकारात्मक रहेंगे। बैंकरों, अकाउंटेंट और वित्तीय मैनेजरों के लिए दिन का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है। आर्म्ड फोर्सेज व लीगल प्रोफेशनल आज आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी मिलेंगे। बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर नई डील करते समय या नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय।

कर्क आर्थिक राशिफल- आज धन का आगमन होगा। लेकिन हो सकता है कि पुराने कुछ निवेशों से आपको उतना लाभ न मिले जितना आपने उम्मीद की थी। इस वजह से आप सट्टेबाजी के कारोबार में और निवेश करने से बच सकते हैं। आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं या नई खरीद सकते हैं। कुछ लोग घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं या नया वाहन भी खरीदेंगे। लेकिन बिजनेसमैन बैंक से लोन लेने में सफल रहेंगे, लेकिन बड़े निवेश और किसी दोस्त को बड़ी रकम उधार देने से बचना ही बेहतर होगा।

कर्क सेहत राशिफल- आपको सांस लेने में थोड़ी-बहुत परेशानी हो सकती है। हड्डियों में मामूली चोट भी लग सकती है। महिलाओं और बच्चों को स्किन पर रैशेज पड़ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। जिन लोगों को नींद से जुड़ी परेशानी है, उन्हें योग और ध्यान जैसे नेचुरल उपाय अपनाने चाहिए। फाइबर से भरे खाद्य पदार्थों का सेवन करें और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की जगह हेल्दी फलों के जूस का सेवन करें।

कर्क राशि के गुण- ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com