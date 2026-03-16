कर्क राशिफल 17 मार्च 2026: मेहनत और ईमानदारी से किया काम दिलाएगा आज सफलता, प्रेम संबंध होंगे मधुर
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 17 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 मार्च का दिन…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज Hindustan
Cancer Daily Horoscope 17 March 2026, कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए 17 मार्च का दिन ईमानदारी, धैर्य और लगन का दिन है। मेहनत से किया गया काम सफलता की सीढ़ी बनेगा। प्रेम जीवन में छोटी-छोटी गलतफहमियां दूर होकर रिश्ते मधुर होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता की परीक्षा होगी, लेकिन ईमानदारी से काम करने पर सराहना मिलेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और स्वास्थ्य पर ध्यान देने से दिन सकारात्मक बीतेगा। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
कर्क प्रेम राशिफल
प्रेम संबंधों में आज थोड़ी जटिलता आ सकती है, लेकिन धैर्य और संवाद से सब सुलझ जाएगा। यदि आप नए रिश्ते में हैं, तो उसे आगे बढ़ाने में समय लग सकता है। साथी की बातों को ध्यान से सुनें और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। छोटी-मोटी नाराजगी या गलतफहमी आज दूर हो सकती है। विवाहित जोड़ों के लिए समझौता और एक-दूसरे का सम्मान महत्वपूर्ण रहेगा। अविवाहित लोगों को आज किसी अच्छे प्रस्ताव या नए प्यार की संभावना है। कुछ महिलाएं विषाक्त रिश्ते से बाहर आने का साहसिक फैसला ले सकती हैं। कुल मिलाकर, प्रेम जीवन मधुर और स्थिर रहेगा।
कर्क करियर राशिफल आज
कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा होगी। छोटे-छोटे विवरणों पर ध्यान दें, क्योंकि टीम मीटिंग या क्लाइंट डील में आपका व्यवहार निर्णायक साबित होगा। आईटी प्रोफेशनल्स, कॉपीराइटर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और बिजनेस डेवलपर्स को प्रोजेक्ट डेडलाइन के कारण थोड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन लगन से काम करने पर सफलता हाथ लगेगी। साझेदारी में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन से सकारात्मक जवाब मिल सकता है। मेहनत से किया काम आज आपको आगे बढ़ाएगा।
कर्क धन राशिफल
आर्थिक स्थिति आज सामान्य लेकिन स्थिर रहेगी। लंबित कर्ज या भुगतान आज चुकाने में सफलता मिलेगी। दिन के दूसरे भाग में वाहन खरीदने या बड़ी खरीदारी का योग बन सकता है। शेयर बाजार या सट्टा में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। यदि बजट अनुमति दे तो विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। हालांकि, दिन के पहले भाग में भाई-बहनों या परिवार के साथ पैसों या संपत्ति की चर्चा से बचें, क्योंकि इससे विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर, धन का प्रवाह सकारात्मक रहेगा।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए सुबह पार्क में टहलना या पेड़ के नीचे शांत बैठना लाभकारी होगा। खान-पान में सावधानी बरतें और बाहर का भारी-भरकम खाना टालें। वरिष्ठ लोगों को वाहन में चढ़ते-उतरते सतर्क रहना चाहिए। महिलाओं को बाहर का खाना खाते समय विशेष ध्यान दें। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में छोटी चोट लग सकती है, इसलिए सतर्क रहें। शराब और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। योग या प्राणायाम करने से दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी।
आज का दिन मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का है। छोटी समस्याओं को समझदारी से सुलझाएं और सकारात्मक रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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