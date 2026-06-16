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कर्क राशिफल 17 जून: कर्क राशि आज समय पर पेमेंट करें, पढ़ें आज का कर्क राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

कर्क राशिफल 17 जून: कर्क राशि आज समय पर पेमेंट करें, पढ़ें आज का कर्क राशिफल

Cancer Horoscope Today 17 June 2026 Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 17 जून: सुबह किसी बिल पेमेंट, बैंक संदेश या घर के नियमित खर्च को देखकर दिन की प्राथमिकता साफ हो सकती है। काम का दबाव रहेगा, पर यह दबाव संभाला जा सकता है अगर आप क्रम बनाकर चलें। आज पूरा होने वाले कामों का दिन है। नौकरी में वरिष्ठ आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं, बशर्ते छोटी गलतियां न हों। कारोबार में आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने का समय है। बुधवार की ऊर्जा हिसाब, कागज और समन्वय वाले कामों में मदद करेगी। चंद्रमा मेष में होने से प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, इसलिए आधी जानकारी पर उत्तर देने से बचें। विद्यार्थियों के लिए फोकस अच्छा है। यह दिन उन्हें पढ़ाई में ईमानदार मेहनत का फल दे सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिचय या प्रस्ताव की संभावना किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से बन सकती है। देर दोपहर में जल्दबाजी से गलती होने की आशंका है, खासकर यदि आप पेमेंट, दस्तावेज या यात्रा से जुड़े हों। एक छोटी राहत यह है कि आपके प्रयास को लोग नोटिस कर रहे हैं, भले सामने तुरंत न कहें।

कर्क राशि आज समय पर पेमेंट करें, पढ़ें आज का कर्क राशिफल

कर्क राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

जीवनसाथी के साथ सहयोग बना रहेगा। दिन व्यस्त होने पर भी आपसी व्यवहार व्यावहारिक और सहायक रहेगा। अगर घर में किसी खर्च या जिम्मेदारी को लेकर बात हो, तो साफ शब्दों में योजना रख दें। इससे अनावश्यक तनाव नहीं बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को परिवार या पास के जानकारों के माध्यम से कोई बात सुनने को मिल सकती है। इसे तुरंत हां या ना में बदलने के बजाय थोड़ा समय दें। प्रेम संबंधों में भरोसे की जरूरत है, परीक्षा की नहीं। बच्चों या घर के छोटे सदस्यों से बात करते समय आदेश कम, मार्गदर्शन ज्यादा रखें। बचने लायक गलती यह होगी कि ऑफिस का तनाव सीधे घर की बातचीत में ले आएं। अलग करके रखना आज जरूरी है।

कर्क राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

यह क्षेत्र आज सबसे मजबूत दिखता है। विद्यार्थी ध्यान से पढ़ सकेंगे और कठिन विषय पर भी बैठ पाएंगे। अगर परीक्षा की तैयारी चल रही है तो सुबह का शांत हिस्सा सबसे उपयोगी रहेगा। नौकरी में वरिष्ठों के सामने आपका काम साफ दिख सकता है। इसलिए अधूरे ड्राफ्ट या आधी तैयारी न रखें। कारोबारियों के लिए आत्मविश्वास अच्छा है और आय की संभावना भी ठीक है, पर आंकड़ों की जांच जरूर करें। मीटिंग, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या ग्राहक से बात में स्पष्टता रखें। छोटी लापरवाही जैसे गलत फाइल भेजना, तारीख उलट देना या पेमेंट नंबर गलत लिखना आज की बचने लायक गलती होगी। शनि का प्रभाव आपको लगातार मेहनत के रास्ते आगे बढ़ा रहा है। दबाव है, पर रास्ता भी है।

कर्क राशि के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

व्यापार या नौकरी दोनों से धन आने की संभावना ठीक है। आज कमाई के मौके दिखते हैं, लेकिन पैसा टिके इसके लिए अनुशासन जरूरी है। बिल, ईएमआई, फीस या नियमित पेमेंट समय पर निपटाना लाभ देगा। कोई राशि आने की उम्मीद हो तो फॉलो अप करें। लेनदेन में मौखिक भरोसे से ज्यादा लिखित प्रमाण रखें। अगर किसी खरीद पर मन अटक रहा है तो देर दोपहर की बजाय सुबह निर्णय लें। आय अच्छी हो सकती है, पर एक गलत एंट्री या भूला भुगतान दिन बिगाड़ सकता है।

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कर्क राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

तनाव का असर पेट और छाती के आसपास महसूस हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी खाना या चाय पर दिन निकालना ठीक नहीं। काम के बीच पांच मिनट रुककर लंबी सांस लेना लाभ देगा। अगर आंखों में थकान हो तो कुछ देर कागज या स्क्रीन से नजर हटाएं। आज आपके लिए शरीर से ज्यादा लय महत्वपूर्ण है। लय ठीक रही तो ऊर्जा बनी रहेगी।

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आज की सलाह- हिसाब, पेमेंट और दस्तावेज दो बार देखें, छोटी चूक आज बड़ा झंझट बना सकती है।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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