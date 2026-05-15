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Kark Rashifal 16 May 2026: कर्क राशि वालों को मिल सकती है राहत, करियर और पैसों में होगा फायदा

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 16 May 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 मई का दिन…

Kark Rashifal 16 May 2026: कर्क राशि वालों को मिल सकती है राहत, करियर और पैसों में होगा फायदा

Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल 16 मई 2026- कर्क राशि वालों के लिए आने वाले दिन थोड़ी राहत लेकर आ सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो चीजें मन को परेशान कर रही थीं, उनमें अब धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। कामों में रुकावट कम होगी और मन भी पहले से शांत रहेगा। घर के लोगों का साथ मिलेगा। इस दौरान कई पुराने काम पूरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप अपने फैसले पहले से ज्यादा मजबूती के साथ ले पाएंगे।

कर्क राशि का लव राशिफल

लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा। पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा। अगर किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो अब वह कम हो सकती है। बातचीत पहले से बेहतर होगी। शादीशुदा लोगों के घर में शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और मन खुश रहेगा। रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल

कामकाज के मामले में समय अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों के काम की तारीफ हो सकती है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए भी समय ठीक रहेगा। कारोबार में धीरे-धीरे बढ़त देखने को मिलेगी। नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। किसी पुराने विवाद या कानूनी मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों की बात करें तो स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि खर्च भी बने रहेंगे। घर या परिवार की जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोग यात्रा या शुभ कामों में भी पैसा लगा सकते हैं। फिर भी जरूरत के समय पैसों की कमी ज्यादा परेशान नहीं करेगी।

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कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत की बात करें तो शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होगी। लंबे समय से चल रही थकान और मानसिक तनाव कम हो सकता है। मन हल्का रहेगा। हालांकि ज्यादा भागदौड़ से बचना बेहतर रहेगा। समय पर खाना और आराम करना जरूरी होगा। बाहर का खाना कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं।

कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए समय धीरे-धीरे बेहतर होता दिखाई दे रहा है। मेहनत का फायदा मिलेगा और कई मामलों में राहत महसूस होगी। परिवार, काम और पैसों के मामलों में स्थिति पहले से अच्छी नजर आएगी।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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