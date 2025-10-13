Hindustan Hindi News
Cancer Horoscope Today 14 October 2025 Aaj ka Kark rashifal daily future predictions

कर्क राशिफल 14 अक्टूबर: आज बहुत सारी नई जिम्मेदारियां लेने से बचें, अचानक खरीदारी से बचें

Cancer Horoscope Today, Aaj ka Kark rashi rashifal 4 October 2025: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, 14 अक्टूबर का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 13 Oct 2025 10:23 PM
Cancer Today Daily Horoscope, आज का कर्क राशिफल 14 अक्टूबर 2025: कर्क राशि वालों आज आपकी फीलिंग्स स्थिर और स्पष्ट होंगी, जिससे आपको विचारों से भरे ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। ईमानदार बातचीत से रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। सोच-समझकर प्लानिंग बनाने से काम आगे बढ़ता है। आर्थिक मामलों में सिंपल ट्रैकिंग की जरूरत हो सकती है।

कर्क लव राशिफल- आज आपको प्रिय लोगों के साथ मधुर रिश्ते खोज सकते हैं। एक सिंपल ईमानदार बातचीत छोटी-छोटी चिंताओं को दूर करती है और आपको नजदीक लाती है। सिंगल लोगों को जाने-माने लोगों में कोई दयावान व्यक्ति नजर आएगा, प्लानिंग बनाने से पहले उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए समय निकालें। कपल आज एक साथ की जाने वाली एक्टिविटी और विचारशील इशारों से लाभ पाएंगे। सेंसटिव पलों में तीखे शब्दों से बचें। धैर्य के साथ सुनने से भरोसा बनता है।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan
ये भी पढ़ें:राशिफल: 14 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

कर्क करियर राशिफल- आज काम पर आपका फोकस स्थिर और भरोसेमंद रहेगा। सावधानी से पूरे किए गए छोटे-छोटे काम भरोसा लाएंगे और आपकी ताकत दिखाएंगे। स्पष्ट कदमों को प्राथमिकता दें और एक साथ बहुत सारी नई जिम्मेदारियां लेने से बचें। कलीग आपके सहायक रवैये और प्रैक्टिकल हलों की तारीफ करते हैं जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर पूछा जाए, तो समय बचाने वाले सिंपल आइडिया शेयर करें। थकान होने पर एनर्जी को स्थिर रखने के लिए एक छोटा ब्रेक लें।

कर्क आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले स्थिर दिख रहे हैं लेकिन आज सावधानी बरतने की जरूरत है। सरप्राइज से बचने के लिए हाल के खर्चों और आने वाले बिलों का एक सिंपल बजट नोट बनाएं। बचत की आदत, जैसे हर दिन थोड़ा-थोड़ा अलग रखना, लंबे समय तक मदद करती है। अचानक खरीदारी से बचें और शॉपिंग से पहले कीमतों को चेक करें। अगर आपने खर्च शेयर किया है, तो भ्रम से बचने के लिए दूसरों के साथ उन पर विनम्रता के साथ बातचीत करें।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 14 अक्टूबर: आज गॉसिप और तुरंत फैसला से बचें, हर वीक करें थोड़ी बचत

कर्क सेहत राशिफल- आज आपका शरीर छोटी और रेगुलर केयर पर अच्छा रिस्पॉन्स देगा। मूड और एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए हल्की-फुल्की हरकतें करें, जैसे थोड़ी देर वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग। पानी पिएं और सादा, पौष्टिक भोजन चुनें जो आपको स्थिर रखे। जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें और देर रात की हैवी एक्टिविटी से बचें जो नींद में बाधा डालती हैं। स्ट्रेस को कम करने और अपने माइंड को साफ करने के लिए बिजी पलों में आराम से सांस लें।

कर्क राशि के गुण-

ताकत: सहज, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलापूर्ण, समर्पित, परोपकारी, देखभाल करने वाला

कमजोरी: लालची, अधिकारवादी, विवेकशील

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शारीरिक भाग: पेट और स्तन

राशि स्वामी: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग : सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

कर्क राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
