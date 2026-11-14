कर्क राशिफल (14 नवंबर): आज नया कर्ज लेने से बचें, काम का बढ़ेगा दबाव, सेहत और खर्चों पर रखें नजर
14 नवंबर को कर्क राशि वालों को कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। दफ्तर में सहकर्मियों की वजह से व्यस्तता बढ़ सकती है और विरोधियों से परेशानी मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में नया कर्ज लेने से बचें, क्योंकि आगे उसे चुकाने का दबाव बढ़ सकता है।
Cancer Horoscope Today 14 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: नया उधार लेने का फैसला आज लौटाने का दबाव बढ़ाने की आशंका रखता है। तत्काल सुविधा आकर्षक लगेगी, मगर आगे भुगतान में परेशानी के संकेत हैं। सेहत भी कुछ कमजोर रहने की संभावना है। दिन काम और अपनी क्षमता के बीच संतुलन मांगता रहेगा। दफ्तर का कार्यक्रम व्यस्त होगा और किसी सहकर्मी की मांग आपका समय लेगी। लगातार मेहनत से वह विषय सुलझेगा। प्रतिस्पर्धियों की ओर से अड़चन पैदा करने की कोशिश के योग हैं। अपनी योजना निजी रखने का महत्व महसूस होगा। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु किसी अनिश्चित विषय को जानने की तीव्र इच्छा और बेचैनी देगा। अचानक किसी बात में रुचि जागेगी। मन में चल रही हर बात साझा करने की इच्छा भी होगी। आज सामने का काम पूरा करना आपके दिन का सबसे स्पष्ट आधार रहेगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज में मांग लगातार बनी रहेगी। सहकर्मी से बातचीत का विषय किसी काम को पूरा करने में लगने वाला प्रयास होगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे दिनचर्या और कार्यभार प्रमुख रहेंगे, जबकि लगातार मेहनत उलझी मांग सुलझाने में मदद देगी। प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने वालों के सफल होने की संभावना है। यह अनुकूलता वास्तविक प्रयास से जुड़ी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए अपने अभ्यास पर टिके रहने का दिन है। विरोधियों की ओर से परेशानी पैदा करने की कोशिश होने के योग हैं। साफ चेतावनी है कि अनचाही बहस आपका ध्यान उपयोगी काम से हटाएगी। अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें। काम का क्रम पकड़ने पर मन अधिक व्यवस्थित होगा। आज बातचीत से अधिक असर लगातार किए गए प्रयास का रहेगा।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में ऋण का विषय सावधानी मांगता है। नया उधार आगे लौटाते समय बोझ बनने की संभावना रखता है। किसी जरूरत को जल्दी पूरा करने की इच्छा आर्थिक निर्णय को प्रभावित करेगी। अभी मिलने वाली सुविधा बड़ी लगेगी और भुगतान की जिम्मेदारी दूर की बात महसूस होगी। सिंह राशि के दूसरे भाव में मार्गी मंगल धन तथा पारिवारिक बातचीत में जोश और थोड़ी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। रकम को लेकर आपका स्वर जल्दी तीखा होगा। किसी को उत्तर देने की जल्दबाजी भी महसूस होगी। खर्च का आधार उपलब्ध धन रखें। आज आर्थिक चर्चा को अपने सम्मान से जोड़ने पर मन में तनाव रहेगा। परिचित जरूरतों और अपनी वर्तमान क्षमता पर ध्यान देने से निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। धन की बातचीत में धैर्य की अहमियत सामने आएगी।
कर्क राशि का लव राशिफल
परिवार में आपकी बात का स्वर अधिक असर करेगा। काम की व्यस्तता के बीच रोज की चर्चा भी लंबी महसूस होगी। भीतर की बेचैनी किसी छोटे सवाल पर चिड़चिड़े जवाब में दिखाई देगी। जीवनसाथी के साथ बातचीत में अपने मन का बोझ अधिक महसूस होगा। साथ बैठने पर भी किसी अधूरे काम का विचार आता रहेगा। किसी परिचित के व्यवहार को लेकर असहजता होगी, मगर उस भावना से उसका इरादा तय करना ठीक नहीं होगा। अपने मन की थकान सरल शब्दों में कहें। निजी विचार अपने पास रखने की इच्छा और बात साझा करने के मन में खिंचाव रहेगा। सीमित बातचीत अधिक सहज लगेगी। दिन में हुई किसी अनचाही चर्चा को घर तक ले आने पर मन भारी रहेगा। शांत माहौल की चाह आज अधिक होगी।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत कमजोर महसूस होने की संभावना है। व्यस्त कार्यक्रम में सामान्य गतिविधियां भी अधिक मेहनत वाली लगेंगी। अपनी ऊर्जा और काम की मांग के बीच अंतर महसूस होगा। मन की बेचैनी आराम के समय भी अधूरे काम की ओर ध्यान खींचेगी। किसी असुविधा के बने रहने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आज स्वास्थ्य के संकेत अपनी क्षमता का ध्यान रखने को कहते हैं। लगातार सक्रिय रहने की इच्छा और विश्राम की जरूरत साथ महसूस होंगी। काम की नियमित लय मिलने पर मानसिक उलझन कुछ व्यवस्थित होगी। दिन की सहजता के लिए अपने आराम का महत्व साफ रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता बनाए रखने वाला दिन है।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- प्रतियोगी तैयारी का तय अभ्यास पूरा करें।
क्या न करें- अपनी अगली कार्ययोजना साझा समूह में न भेजें।
कल का राशिफल- कल परिवार के साथ घूमने के योग हैं। करीबी संपर्क से विवाह प्रस्ताव की संभावना है। प्रेम में मन की बात होगी। उपहार देना अनुकूल रहेगा। सेहत पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र