Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों को करियर में दिखेगा असर, घर-परिवार और पैसों के मामले में संभलकर चलें
14 अगस्त 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। करियर में नए काम और अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। रिश्तों में बातचीत के दौरान शब्दों और लहजे का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए बड़े खर्च और जोखिम भरे फैसलों से बचना बेहतर होगा।
Cancer Horoscope Today, 14 August 2026: आपके भीतर आज साहस और संवेदनशीलता दोनों साथ काम करेंगे। अपनी बात रखने का मन होगा और कुछ नया करने की इच्छा भी बढ़ेगी। फिर भी दिन पूरी तरह सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर थकान या अनकही चिंता भी चल सकती है। सूर्य, बुध और गुरु आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व मजबूत दिखेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन निर्णय लेते समय भावुकता पर थोड़ी लगाम रखना जरूरी है। चंद्रमा धन और वाणी के क्षेत्र को छू रहा है, इसलिए शब्दों का असर आज सामान्य से ज्यादा रहेगा। छोटी यात्रा, जरूरी बातचीत या किसी काम के लिए आने जाने की संभावना बन सकती है। आर्थिक मामले बहुत कमजोर नहीं, पर औसत रह सकते हैं, इसलिए जरूरत और इच्छा में फर्क रखना होगा। घर और बाहर दोनों जगह आपका रोल अहम रहेगा। बस यह ध्यान रखें कि हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं। कुछ चीजें शांत होकर भी संभाली जा सकती हैं। यही संयम दिन को संतुलित बनाएगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
रिश्तों में थोड़ी गर्मी आ सकती है, खासकर जब आपकी बात को पूरा महत्व न मिले। साथी के साथ बहस बढ़ने की संभावना तभी बनेगी जब दोनों पक्ष अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएं। इसलिए शब्दों को नरम रखें। मन में जमा बात साफ करना ठीक है, पर ताना या कटाक्ष न करें। अविवाहित लोग किसी बातचीत में रुचि लें, तो सामने वाले की भावनात्मक जरूरत भी समझें। परिवार में भी वाणी का संतुलन बहुत काम देगा। प्यार जताने का सरल तरीका दूरी घटाएगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
काम में पहल करने का समय है। जो लोग लंबे समय से किसी विचार को दबाकर बैठे थे, वे अब उसे आगे बढ़ाने की हिम्मत कर सकते हैं। ऑफिस में आपकी मौजूदगी नोटिस होगी, लेकिन अधिक आत्मविश्वास को जिद में बदलने न दें। छोटे सफर, कॉल, मीटिंग या कागजी प्रक्रिया के जरिए काम आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बोलकर पढ़ना, नोट्स दोहराना और छोटे लक्ष्य बनाना लाभकारी रहेगा। ध्यान बंटने की संभावना है, इसलिए पढ़ाई का समय तय रखें। अगर वाहन या किसी महंगे साधन से जुड़ी खरीदारी का विचार है, तो जल्दबाजी के बजाय थोड़ा इंतजार ठीक रहेगा।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सामान्य स्थिति बनी रह सकती है। आमदनी और खर्च दोनों चलेंगे, इसलिए बचत अपने आप नहीं बनेगी। सोच समझकर खर्च करें, खासकर सुविधा, यात्रा या भावनात्मक खरीदारी पर। परिवार से जुड़े खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। किसी साझा आर्थिक मामले में कागज या शर्तें ठीक से पढ़ें। अभी बड़ा जोखिम लेने की बजाय उपलब्ध संसाधनों को व्यवस्थित करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा होने के बावजूद शरीर को अधिक धक्का देने से बचना चाहिए। नींद अधूरी हो या मन में चिंता हो तो असर जल्दी दिख सकता है। बाहर का खाना, अनियमित समय या लगातार भागदौड़ थकान बढ़ा सकती है। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी शांत चाल वाली वॉक लाभ देगी। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय बिना फोन के बिताना अच्छा रहेगा।
आज की सलाह
बोलने से पहले लहजा संभालें और बड़े खर्च या खरीदारी में थोड़ी प्रतीक्षा रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र