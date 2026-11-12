कर्क राशिफल (13 नवंबर): मेहनत का मिलेगा पूरा फल, कारोबार बढ़ाने के लिए यात्रा के योग, परिवार में बढ़ेगी खुशियां
कर्क राशि वालों के लिए 13 नवंबर का दिन कामकाज और पढ़ाई के लिहाज से अच्छा रह सकता है। मेहनत से अटके काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबारियों को विस्तार के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान मिल सकता है।
Cancer Horoscope Today 13 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: दफ्तर का साथी आज आपका समय मांगेगा और आप अपनी जिम्मेदारी आत्मविश्वास से संभालेंगे। पढ़ाई में सफलता के संकेत हैं। काम का कार्यक्रम भरा रहेगा, फिर भी मन प्रसन्न होगा। लगातार मेहनत से सामने आई उलझन सुलझेगी और अपने प्रयास पर भरोसा बढ़ेगा। पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। व्यस्त दिन के बीच अपनों से मिलने का खयाल खुशी देगा। कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से यात्रा के योग हैं। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए पहचान मिलने की संभावना है। आज काम और घर दोनों ओर आपकी रुचि रहेगी। किसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अगला काम सामने होगा, इसलिए दिन की रफ्तार तेज महसूस होगी। अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर संतोष देगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए सीखने और तैयारी आगे बढ़ाने का दिन अनुकूल है। किसी विषय को समझने में लगाया प्रयास उपयोगी होने के संकेत हैं। पढ़ाई को लेकर उत्साह रहेगा और अपनी तैयारी पर भरोसा होगा। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे काम और दिनचर्या प्रमुख रहेंगे। किसी सहकर्मी की मांग कार्यक्रम को व्यस्त रखेगी, लेकिन लगातार प्रयास से बात सुलझेगी। नौकरीपेशा लोग अपने हिस्से का काम विश्वास के साथ संभालेंगे। कारोबारियों के लिए विस्तार से जुड़ी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को पदक या सराहना मिलने के योग हैं। आज सबसे अधिक ध्यान मांगने वाले काम के लिए अलग समय रखें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे की उपयोगी बातचीत के लिए दिन अनुकूल है। सिंह राशि के दूसरे भाव में मार्गी गुरु आपकी वाणी में मिठास और परिवार की चर्चा में सहजता देगा। घर की किसी जरूरत पर अपनी बात रखना आसान होगा। उपलब्ध रकम के इस्तेमाल पर बातचीत खुलकर होगी। कन्या राशि के तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में स्थित शुक्र आज वक्री से मार्गी होगा। इससे स्नेह जताने और शौक या सुख-सुविधा पर खर्च की इच्छा रहेगी। इस बदलाव का दिन में सटीक समय उपलब्ध नहीं है। किसी पसंद की चीज पर रकम लगाने की संभावना है। सावधानी रखें कि दूसरों को खुश करने का खर्च आपके तय बजट से आगे न जाए।
कर्क राशि का लव राशिफल
परिवार के बीच बैठने का मन होगा और बातचीत में अपनापन रहेगा। मीठे बोल से अपनी बात पहुंचाना सहज होगा। पारिवारिक जमावड़े या सामाजिक समारोह में शामिल होने के योग हैं। वहां परिचित लोगों के साथ समय बिताने का विचार अच्छा लगेगा। घर में दिन भर की व्यस्तता साझा करते हुए मन हल्का होगा। रिश्तों में स्नेह दिखाने की इच्छा रहेगी और किसी अपने की पसंद का ध्यान आएगा। काम के बीच भी घर की बातचीत आपके लिए सुखद हिस्सा रहेगी। साथ बैठने का छोटा अवसर भी संतोष देगा। आज परिवार की बातचीत के लिए कुछ समय पूरा खाली रखें।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज खुद को स्वस्थ महसूस करने के संकेत हैं और मन में खुशी रहेगी। रोज के काम करने का उत्साह होगा। भरा हुआ कार्यक्रम देखकर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने का भरोसा रहेगा। काम की मांग अधिक रहने से दिन सक्रिय बीतेगा और विश्राम के लिए निकाला समय अच्छा लगेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का विचार मन को प्रसन्न रखेगा। अपनी व्यस्तता के बीच भी दिन का सुखद पक्ष साफ दिखाई देगा। स्वास्थ्य का मूल संकेत अनुकूल है, हालांकि हर काम एक साथ करने की इच्छा दिन को अधिक भरा हुआ बना सकती है। काम के बीच थोड़ा ठहरने का समय रखें।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:26 से 12:29 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई में जिस विषय पर मेहनत चल रही है, उसे आज पूरा ध्यान दें।
क्या न करें- किसी सहकर्मी की मांग सुनते ही अपने सारे तय काम छोड़ने की हामी न भरें।
कल का राशिफल- कल सेहत नरम रहने की संभावना है। विरोधियों से सतर्क रहें और योजना निजी रखें। कर्ज चुकाना कठिन पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। अनचाही बहस से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र