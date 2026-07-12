कर्क राशिफल 13 जुलाई: कर्क राशि आज खर्च पर काबू जरूरी, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 13 जुलाई: कर्क राशि आज खर्च पर काबू जरूरी, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 13 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Cancer Horoscope Today 13 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 13 जुलाई: मन कुछ भीतर-भीतर चलता रहेगा। बाहर से आप सामान्य दिखेंगे, पर अंदर कई बातें एक साथ चल सकती हैं। खर्च, थकान, अधूरे काम और लोगों की अपेक्षाएं मिलकर दबाव बढ़ा सकती हैं। चंद्रमा का असर आपको थोड़ी दूरी, थोड़ा आराम और थोड़ा आत्ममंथन मांगने पर मजबूर करेगा। ऐसे में हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। सूर्य और बुध भी खर्च और मानसिक उलझन वाले हिस्से को छू रहे हैं, इसलिए भूल, देरी या कन्फ्यूजन की संभावना बनी रहेगी। खर्च आमदनी से ज्यादा लग सकते हैं, खासकर अगर पिछले दिनों से ढील चली आ रही है। इसलिए आज हिसाब देखना जरूरी है। किसी करीबी, खासकर छोटे भाई-बहन या बराबरी के रिश्ते में बात को गलत दिशा न जाने दें। घर का माहौल आपकी प्रतिक्रिया पर काफी हद तक निर्भर रहेगा। अच्छी बात यह है कि गुरु आपकी राशि में सहारा दे रहा है, इसलिए समझदारी से लिया गया छोटा कदम भी राहत दे सकता है। दिन धीमे चलें, पर संभलकर चलें।
कर्क राशि आज खर्च पर काबू जरूरी, पढ़ें राशिफल
लव राशिफल
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बात करते समय बहुत सतर्क रहें। मन में जमा हुई थकान सीधे शब्दों में बाहर आई तो बात कड़वी लग सकती है। रिश्ते में दूरी का भाव असली दूरी नहीं होता, कई बार वह सिर्फ मानसिक दबाव का असर होता है। इसलिए आरोप लगाने के बजाय अपनी स्थिति बताना बेहतर रहेगा। अगर कोई पुरानी बात फिर उठ रही है, तो उसे खत्म करने की नीयत से बात करें। परिवार में भी वातावरण आपके संयम से सुधरेगा। प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन अपेक्षाएं कम रखें। सामने वाले को स्पेस देना भी जरूरी है।
करियर राशिफल
कामकाज में एकाग्रता बनाए रखना चुनौती हो सकती है। कुछ लोग बैकएंड काम, कागजी प्रक्रिया, संशोधन या समीक्षा में ज्यादा उलझे रहेंगे। अगर आप नौकरी में हैं, तो चुपचाप अपना काम पूरा करना ज्यादा सही रहेगा बजाय हर बात में राय देने के। छात्र वर्ग के लिए अकेले पढ़ना या शांत जगह पर तैयारी करना फायदेमंद होगा। टीमवर्क में बातों की कमी नहीं होगी, पर स्पष्टता कम हो सकती है। यात्रा, प्रेजेंटेशन या जरूरी ईमेल में सावधानी रखें. कोई काम पूरा होने में देर लगे तो उसे असफलता न मानें। छोटे सुधार ही आज की उपलब्धि हैं।
धन राशिफल
खर्च पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जरूरत और इच्छा के बीच फर्क साफ रखें। दिखावे, भावनात्मक खरीदारी या बिना सोचे ऑनलाइन खर्च से बचना बेहतर रहेगा। निवेश के मामले में दिन बहुत मजबूत नहीं दिखता, इसलिए जल्दबाजी न करें। परिवार या साझा पैसों से जुड़े कागजी काम में दोबारा जांच करें। आय पूरी तरह रुकी हुई नहीं है, लेकिन अगर ध्यान न दिया तो हाथ में कम बचत महसूस होगी। बजट बनाकर चलना राहत देगा।
सेहत राशिफल
थकान, नींद की कमी और मानसिक बोझ मुख्य वजह बन सकते हैं। शरीर बड़ी शिकायत नहीं करेगा, पर ऊर्जा कम लगेगी। देर रात तक जागना या अनियमित खाना नुकसान करेगा। नमक, मसाले या बाहर का खाना थोड़ा सीमित रखें। दिन में थोड़ा शांत समय निकालें। आराम को आलस न समझें। जितनी अच्छी नींद होगी, उतना मन साफ रहेगा।
आज की सलाह: खर्च लिखकर चलें और रिश्तों में जवाब देने से पहले मन को थोड़ा शांत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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