आज का कर्क राशिफल (12 नवंबर): काम में जोखिम लेने के लिए आज सबसे अच्छा दिन

Kark rashifal today: कर्क राशि वालों की आज पढ़ाई में रुचि और प्रेम में अनुकूलता रहेगी। बड़े कारोबारी फैसलों के लिए दिन अच्छा है, बाद में काम की व्यस्तता बढ़ेगी।

किताब खोलते ही आज पढ़ाई में रुचि बनेगी और विषय के भीतर जाने का मन होगा। विद्यार्थियों के लिए सीखना बोझ से अधिक दिलचस्प काम रहेगा। प्रेम संबंधों में दिन अनुकूल होगा और किसी अपने के साथ समय सुखद लगेगा। कारोबारियों के लिए बड़े व्यावसायिक फैसले करने का दिन अनुकूल है। सोचसमझकर काम में जोखिम लेने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। नौकरी करने वालों का दिन सामान्य रहेगा और रोज की जिम्मेदारियां ही मुख्य रहेंगी। शुरुआत का हल्कापन बाद में व्यस्त कार्यक्रम में बदलेगा। किसी सहकर्मी की मांग समय लेगी, फिर भी लगातार काम से उसका समाधान होगा। आज उत्साह अच्छा रहेगा, मगर हर हिस्से की गति एक जैसी नहीं होगी। कुछ बातों में सहज प्रगति और कुछ में तैयारी का इंतजार सामने आएगा।

करियर और शिक्षा विद्यार्थियों का ध्यान विषय समझने पर रहेगा। रचनात्मक ढंग से पढ़ने या अपनी भाषा में बात समझाने का मन होगा। नौकरी में दिन रोज के कामों के आसपास रहेगा। किसी खास पद या असाधारण उपलब्धि का संकेत नहीं है। कारोबार में बड़े निर्णय पर विचार आगे बढ़ाने के लिए स्थिति अनुकूल है। मीन राशि के नौवें भाव में वक्री शनि मार्गदर्शक से जुड़ी बात या यात्रा के लिए तैयारी मांगेगा और काम उम्मीद से धीमा चलेगा। किसी गुरुजन की राय तक पहुंचने में समय लग सकता है। इस धीमे हिस्से के बीच अपनी तैयारी उपयोगी रहेगी। बड़े कारोबारी फैसले का उद्देश्य स्पष्ट रखें। आज सीखने का उत्साह काम की समझ को गहरा करेगा, भले हर जवाब तुरंत न मिले।

आर्थिक स्थिति काम में सोचसमझकर जोखिम उठाने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। इसका अर्थ हर आर्थिक विकल्प से लाभ का भरोसा होना नहीं है। व्यापार की किसी बड़ी दिशा पर निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। पैसा किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है, यह सवाल प्रमुख होगा। तत्काल कमाई के अलग दावे का आधार नहीं है। घर से जुड़ी आर्थिक बातचीत में किसी विषय पर फिर चर्चा होने की संभावना है। तुला राशि के चौथे भाव में वक्री बुध घर की बातचीत और संदेशों को प्रमुख करेगा तथा पढ़ाई से जुड़ी चर्चा को जगह देगा। साझा जरूरत पर बात साफ होगी। किसी आर्थिक निर्णय में अपने उद्देश्य को एक वाक्य में लिख लें।

प्रेम और रिश्ते प्रेमियों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। साथ बिताया समय सहज होगा और बातचीत में अपनापन रहेगा। बच्चों के लिए समय निकलेगा या सुखद सैर का मन बनेगा। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के छठे भाव में आएगा। इससे पहले रचनात्मकता और हल्का मन रहेगा, फिर रोज के काम अधिक समय लेंगे। घर की बातचीत दिन की अच्छी अनुभूति बनेगी। किसी अपने से पढ़ाई या घरेलू विषय पर संदेशों का आदान-प्रदान होगा। बाद की व्यस्तता से साथ के लिए उपलब्ध समय घटेगा। मिलने की बात हो तो समय पहले तय करें। आज संबंधों में खुशी रहेगी और काम के बीच भी उस बातचीत की याद बनी रहेगी।

स्वास्थ्य सेहत स्थिर रहने के संकेत हैं और शरीर में ऊर्जा रहने की संभावना है। मन हल्का रहेगा, जिससे रोज के काम शुरू करना सहज लगेगा। बाद के हिस्से में कार्यक्रम व्यस्त होगा और किसी सहकर्मी की मांग अतिरिक्त समय लेगी। लगातार मेहनत से स्थिति सुलझेगी, फिर भी आराम की जरूरत सामने आएगी। शांत चेतावनी है कि शुरुआती उत्साह में पूरे दिन की क्षमता एक साथ खर्च करने की जल्दबाजी न करें। परिचित दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगी। काम के बीच छोटा विराम रखें। आज ऊर्जा का अनुभव अच्छा रहेगा और अपनी जिम्मेदारी निभाने का मन बना रहेगा।

शुभ अंक ३

शुभ रंग पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें पढ़ाई का रुचिकर विषय पहले लें। बड़े कारोबारी निर्णय पर केंद्रित समय रखें।

क्या न करें मार्गदर्शक से जवाब मिलने में देर हो तो तैयारी अधूरी न छोड़ें।