कर्क राशिफल 11 जुलाई: नौकरी में फायदा दिलाएगी सूर्य-बुध की स्थिति, पढ़ें आज का राशिफल
Cancer Horoscope Today 11 July 2026 Aaj ka Kark Rashi Ka Rashifal: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए काफी लकी है। जानिए आज सूर्य और बुध मिलकर किस तरह से कर्क राशि को फायदा दिलाने वाले हैं?
Cancer Horoscope Today 11 July 2026 Aaj Ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 11 जुलाई: आपके लिए दिन सहयोग, संपर्क और व्यावहारिक लाभ की दिशा में काम कर सकता है। चंद्रमा लाभ और मित्रों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों से जुड़कर काम बनाना आसान रहेगा। जो बात अकेले मुश्किल लग रही थी, वह किसी दोस्त, सहकर्मी या जानकार की मदद से सरल हो सकती है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने की समझ भी बनी रहेगी। आज कमाई चाहे बहुत बड़ी न लगे, पर उसका सही उपयोग करने की क्षमता मजबूत दिखती है। लंबे समय से रुका कोई छोटा काम फिर से गति पकड़ सकता है। गुरु आपकी राशि में होने से आपके भीतर स्थिरता और भरोसा बढ़ रहा है। आप दूसरों को भी आश्वस्त कर पाएंगे। फिर भी किसी यात्रा, बाहरी योजना या दूर के काम में बदलाव संभव है। अगर कोई लंबी दूरी की योजना टलती है, तो उसे नुकसान न मानें। इससे आप जरूरी स्थानीय काम बेहतर कर लेंगे। कारोबार में दिन नियमित रहेगा। बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं, पर स्थिरता बनी रहेगी। अपने नेटवर्क, पुराने परिचय और भरोसेमंद लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। कहीं से छोटा सा सुझाव भी काम का निकलेगा।
लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में बातों का प्रवाह अच्छा रहेगा और मन का बोझ हल्का करने का मौका मिलेगा। यदि हाल में दूरी बनी थी, तो उसे कम करने के लिए यह दिन मददगार है। साथी के साथ भविष्य की बड़ी चर्चा के बजाय रोजमर्रा की समझ पर बात करें। विवाहित लोग आर्थिक और घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर संभालें तो नजदीकी बढ़ेगी। परिवार में किसी सदस्य के लिए आपका सहयोग याद रखा जाएगा। भावनात्मक रूप से आप खुले रहेंगे, पर दूसरों की सीमा का सम्मान करना भी जरूरी है।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में समूह सहयोग खास लाभ देगा। छात्र मित्र की मदद, नोट्स, चर्चा या किसी समझदार साथी से दिशा पा सकते हैं। खुद को कम न आंकें। जो बात समझ न आए, उसे पूछ लेने में हिचक न रखें। करियर में दिन बहुत चमकदार नहीं, पर स्थिर और उपयोगी रहेगा। बिजनेस में रूटीन कार्य, ग्राहक संपर्क, भुगतान फॉलो अप और छोटी योजना पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोग टीम के साथ बेहतर काम करेंगे। सूर्य और बुध की स्थिति आपको भीतर से विश्लेषणात्मक बना रही है, इसलिए बैकग्राउंड में बैठकर योजना बनाना भी फायदेमंद रहेगा। बस किसी कागजी या संपत्ति से जुड़े फैसले में जल्दबाजी न करें।
फाइनेंस राशिफल
धन के मामले में समझदारी बनी रहेगी। दिन की कमाई से दिन के खर्च निकलते दिखेंगे, और यही इस समय की अच्छी बात है। आय सामान्य रहेगी, पर बेवजह का रिसाव रोका जा सकता है। दोस्तों के साथ खर्च या किसी साझा योजना पर पैसा लगाते समय नियम साफ रखें। घर, जमीन, प्रॉपर्टी या बड़े निवेश से जुड़े कागज फिलहाल ध्यान से देखें और फैसला थोड़ी देर बाद करें। बचत की छोटी कोशिश भी आगे चलकर राहत देगी।
हेल्थ राशिफल
शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी, पर ज्यादा भागदौड़ करने पर थकान महसूस हो सकती है। मन में कई लोगों की बातें चलती रहेंगी, इसलिए शांत समय निकालना जरूरी होगा। हल्का भोजन, नियमित पानी और थोड़ी वॉक अच्छा असर देगी। देर रात तक स्क्रीन या बातचीत से दूरी रखें। मानसिक शांति बनी रही तो शरीर भी हल्का लगेगा।
आज की सलाह: भरोसेमंद लोगों से मदद लें, पर बड़े फैसले कागज देखकर ही करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र