कर्क राशिफल 10 सितंबर: आज कई सोर्स से मिलेगा धन, दिन खत्म होने से पहले करें ये काम

Cancer Horoscope Today 10 September 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 10:35 PM
कर्क राशिफल 10 सितंबर: आज कई सोर्स से मिलेगा धन, दिन खत्म होने से पहले करें ये काम

Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 10 सितंबर 2025: प्रेम जीवन की सभी समस्याओं को आज ही सुलझाएं। फ्यूचर के बारे में भी सोचें। प्रोफेशनल चुनौतियों से सावधानी से निपटें। समझदारी से धन का निवेश करें। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।

कर्क लव लाइफ: लव के मामले में सुखद पल खोजने की कोशिश करें। एक अच्छा श्रोता बनें और अपने साथी को हर पर्सनल और प्रोफेशनल काम में सपोर्ट करें। आज माता-पिता का भी सपोर्ट मिल सकता है। आज दिन खत्म होने तक सिंगल महिलाओं को नया प्यार मिल सकता है। अगर आप जल्द शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। पुरानी बातों पर बात न करें। पुराने घावों को दोबारा न खुरेदें। आज आप अपने रिश्ते में खुश रहेंगे।

करियर राशिफल: दफ्तर आपकी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है। आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकते हैं। काम से जुड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, जबकि नए नौकरी करने वालों को अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ सकता है। सेल्स और मार्केटिंग वाले लोगों को आज मुश्किल टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन वे उन्हें पूरा करने में सफल रहेंगे। मीडिया, डिजाइनर और आर्किटेक्ट को काम के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। जो लोग ऑटोमोबाइल या मशीनरी से जुड़े हैं, उन्हें विदेश में नए मौके मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: अलग-अलग स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। आप किसी दोस्त के साथ धन से संबंधित दिक्कतें सुलझा सकते हैं। महिलाओं को परिवार में संपत्ति से संबंधित मामले सुलझाने में भी सफलता मिल सकती है। आप आज कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। व्यापारियों को दिन खत्म होने से पहले अधिकारियों से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझा लेना चाहिए। आज पार्टनरशिप डील पर ध्यान रखें।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बच्चों को मुंह से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं को किचन में चाकू का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऑयल और फैट का सेवन कम करें। प्रोटीन और विटामिन अधिक लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

