कर्क राशिफल 1 जुलाई 2026: सूर्य 12वें स्थान में मन को भीतर खींच सकता, पैसों के मामले में सावधानी रखें
Aaj ka Kark rashifal: उधार लेने या जरूरत से ज्यादा खर्च का दबाव न लें। अपने दिमाग में जो रणनीति है, उसे समय से पहले जाहिर न करें। शांति रखेंगे तो दिन आपके पक्ष में पलटता नजर आ सकता है।
दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों और छोटे-छोटे दबावों के साथ हो सकती है। काम की सूची लंबी लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक-एक करके निपटाएंगे तो स्थिति संभल जाएगी। पहले हिस्से में बहस, तुलना और अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचना जरूरी है। कुछ लोग आपकी बात को पूरी तरह समझ न पाएं, इसलिए अपनी योजना हर किसी के सामने खोलना ठीक नहीं रहेगा। सूर्य बारहवें स्थान के असर से मन को थोड़ा भीतर की ओर खींच सकता है। इसी कारण आप कम बोलना चाहेंगे। दोपहर के बाद माहौल बदलने लगेगा। तब लोगों से तालमेल, मीटिंग, समझौते, पार्टनरशिप और आमने-सामने की बातचीत ज्यादा अहम होगी। अगर आप किसी प्रतिस्पर्धी काम, टेस्ट या इंटरव्यू जैसी तैयारी में हैं, तो पहले हिस्से का अनुशासन और बाद के हिस्से का आत्मविश्वास अच्छा मेल बना सकता है।
कर्क लव राशिफल
रिश्तों में सुबह का समय थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है। छोटी बात पर भी बहस शुरू होने का खतरा रहेगा, खासकर अगर आप सामने वाले की बात बीच में काट दें। जीवनसाथी या साथी से सहयोग चाहिए, तो आदेश की जगह अनुरोध वाला लहजा रखें। दोपहर के बाद संबंधों में नरमी आएगी। तब बैठकर बात करना, लंबित मुद्दे सुलझाना और एक-दूसरे की जरूरत समझना आसान रहेगा। अगर कोई नया रिश्ता या प्रतिबद्धता पर चर्चा चल रही है, तो शांत मन से आगे बढ़ें। भावनाओं में बहकर वादा न करें।
कर्क करियर राशिफल
कामकाज में सुबह मेहनत ज्यादा और आराम कम लग सकता है। डेडलाइन, प्रतिस्पर्धा, समीक्षा या रोजमर्रा के दबाव आपको चुस्त रखेंगे। अच्छी बात यह है कि आप सही तरीके से काम करें तो परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों के लिए फोकस बनाए रखना लाभ देगा। दोपहर के बाद साझेदारी, क्लाइंट, टीमवर्क और बातचीत वाले काम बेहतर चलेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, वे किसी सहकर्मी से समझदारी के साथ सहयोग ले सकते हैं। बिजनेस में सामने वाले की शर्तें सुनना जरूरी होगा। अपनी अगली चाल बहुत जल्दी न खोलें। इससे फायदा रहेगा।
कर्क धन राशिफल
पैसों के मामले में सावधानी प्रमुख रहेगी। उधार लेना या किसी दबाव में आर्थिक वादा करना बाद में भारी लग सकता है। इसलिए जितना संभव हो, अपनी सीमा में रहें। रोजमर्रा के खर्च, बिल, फीस या काम से जुड़े भुगतान का हिसाब साफ रखें। किसी साझा खर्च पर बहस हो सकती है, इसलिए पहले ही बात तय कर लें। आय की संभावना बनी हुई है, लेकिन अभी बचत और नियंत्रण ज्यादा जरूरी है। अचानक खरीदारी टालना बेहतर रहेगा।
कर्क हेल्थ राशिफल
ऊर्जा थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है। सुबह थकान, चिड़चिड़ापन या मानसिक दबाव अधिक महसूस हो सकता है। काम के बीच छोटे विराम लें। पानी कम न करें। हल्का भोजन और समय पर आराम आज खास मदद देगा। दोपहर के बाद मूड बेहतर हो सकता है, इसलिए शाम को अपने लिए कुछ शांत समय निकालें। देर रात तक अनावश्यक स्क्रीन समय से बचें।
आज की सलाह: अपनी योजना सीमित लोगों तक रखें और बहस से ज्यादा काम पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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