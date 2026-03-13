Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 13 मार्च 2026 : कर्क राशि के लिए प्रगति के रास्ते खुलेंगे, पैसों से जुड़ा कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें

Mar 13, 2026 07:41 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Cancer Horoscope aaj kark rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च का दिन कैसा रहने वाला है।

कर्क राशिफल 13 मार्च 2026 : कर्क राशि के लिए प्रगति के रास्ते खुलेंगे, पैसों से जुड़ा कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें

Cancer Horoscope Today 13 March 2026, कर्क राशिफल : कर्क राशि के जातकों के लिए आज उनकी भावनाएं ही उनकी सबसे बड़ी सलाहकार बनेंगी। तर्क और दिल के बीच संतुलन बनाकर आप सही निर्णय तक पहुंच सकते हैं। छोटे-छोटे कदम रिश्तों को सुधारने, आत्मविश्वास बढ़ाने और दिन भर सुख और शांति के साथ स्थिर अवसर प्रदान करने में मदद करेंगे। आज व्यावहारिक बने रहकर अपने दिल की बात सुनें। एक शांत और स्पष्ट बातचीत उन गलतफहमियों को खत्म कर सकती है जो सालों से आपके लिए बोझ बनी हुई थीं। निरंतर प्रयास आपको आपके लक्ष्य के करीब लाने के साथ छोटी-छोटी बचत करने में भी मदद करेगा। मित्रों से मिला मार्गदर्शन स्वीकार करें। स्वस्थ आदतों को बनाए रखने के लिए धैर्य, स्पष्टता और सरल दिनचर्या का चुनाव करें।

कर्क राशि का लव राशिफल

कर्क जातकों के लिए आज का दिन रिश्ते में गर्मजोशी और क्षमा का भाव लेकर आएगा। अपने पार्टनर से प्यार से बात करें । यदि आप सिंगल हैं, तो आज कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जो धैर्यवान और सम्मानजनक हो। आकर्षण की चमक में न उलझें, पहले उनके मूल्यों को समझें। याद रखें, स्थायी रिश्ते 'स्पीड' से नहीं, 'स्पष्टता' से बनते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में आपकी आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में दूरियां आई हैं, तो आज सौम्य बातचीत से उन दरारों को भरने की कोशिश करें।

कर्क का करियर राशिफल

कर्क जातकों का अपने कार्यस्थल पर, निरंतर प्रयास उनके लिए स्पष्ट प्रगति के रास्ते खोलेगा। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें और जो शुरू किया है, उसे पहले पूरा करने की कोशिश करें। छोटी-छोटी सफलताएं विश्वसनीयता बढ़ाती हैं। अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करते समय सरल और विनम्र भाषा का प्रयोग करें। लेकिन ऐसा करते हुए हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें, आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता लें। किसी विश्वसनीय संपर्क के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं। अपना कार्यक्रम व्यवस्थित करें, लक्ष्य निर्धारित करें और नए विचारों का स्वागत करें, साथ ही छोटी-छोटी सफलताओं का सम्मान करें और उनका जश्न मनाएं।

कर्क राशि का मनी राशिफल

अगर आप अपने धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतते हैं तो आपके वित्तीय मामले स्थिर रहेंगे। अपने दैनिक खर्चों पर नजर बनाए रखें और अचानक गैर जरूरी खरीदारी करने से बचें। वर्तमान में की गई छोटी-छोटी बचत आपके भविष्य में काम आ सकती है। अपने लिए एक साधारण बजट बनाकर अप्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए एक निश्चित राशि पहले से ही अलग रख दें। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में ले लिया है, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें और एक बार फिर तथ्यों की समीक्षा करें। आपका कोई शौक या अतिरिक्त कार्य आपके लिए आय का एक मामूली स्रोत बन सकता है। व्यावहारिक बने रहें, बुनियादी मार्गदर्शन के लिए विश्वसनीय सलाहकारों से सलाह लें और जोखिम भरे दांव से बचें।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आपके शरीर और मन का पूर्ण तालमेल है। जब आप अपनी दिनचर्या को सरल और अनुशासित रखते हैं, तो आपका स्वास्थ्य न केवल स्थिर रहता है, बल्कि खिल उठता है। मांसपेशियों के तनाव को कम करने और मनोदशा को बेहतर बनाने के लिए पैदल चलना, स्ट्रेचिंग या हल्का योग जैसे हल्के व्यायाम को प्राथमिकता दें। खूब पानी पिएं, थकान होने पर आराम करें और कम समय के लिए नियमित नींद लें। ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज को अपने आहार में शामिल करें।

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

