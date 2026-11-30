Cancer Horoscope in Hindi: धन जोड़ने और निवेश करने के लिए अच्छा दिन रहेगा। पारिवारिक बातचीत में चिड़चिड़ाहट से सावधान। पढ़ें 30 नवंबर के लिए कर्क राशि का विस्तृत राशिफल।

घर में मेहमान आने की संभावना है और आपकी बातचीत लोगों का ध्यान खींचेगी। वाणी के असर से अपनी बात समझाना आसान होगा। आज बचत बढ़ाने और निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन है। पैसे की उपयोगिता पर चर्चा होगी और परिवार की जरूरतों को समझने में दिलचस्पी रहेगी। जिस रिश्ते में दूरी रही है, वहां संवाद शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। लक्ष्य पाने में अधिक मेहनत करनी होगी, फिर भी अपनी बात रख पाने का भरोसा रहेगा। घर की चर्चा में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। लोगों से जुड़ने की इच्छा और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करने का उत्साह साथ रहेंगे। विरोधियों से मुद्दे सुलझाने की पहल सार्थक रहने के योग हैं। मेल बढ़ाने के लिए उठाए कदमों से बातचीत आगे बढ़ेगी और मन को संतोष होगा।

कर्क राशिफल (30 नवंबर 2026): आज धन से जुड़ी बातचीत दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी करियर और शिक्षा काम के नतीजे पाने के लिए आज अधिक मेहनत करनी होगी। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता उपयोगी रहेगी। दफ्तर में किसी विषय को समझाते समय शब्द आसानी से मिलेंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी तैयारी पर समय देना पड़ेगा। विरोधियों से मुद्दा सुलझाने के लिए दिन अनुकूल है। बातचीत में समाधान की दिशा सामने आने के योग हैं। छोटे बच्चे की शिक्षा शुरू कराने के लिए आज शुभ दिन है। परिवार में उसकी पढ़ाई के आरंभ को लेकर उत्साह रहेगा। शुरुआत कैसे की जाए, इस पर बातचीत होगी। विद्यार्थियों को भी अपनी तैयारी में मेहनत बढ़ानी होगी। जिस हिस्से में तैयारी कम है, आज उसे समय दें। अपने प्रयास का उद्देश्य समझ आने पर काम से जुड़ाव बढ़ेगा और ध्यान लगाना सहज होगा।

आर्थिक स्थिति धन जोड़ने और निवेश के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। नियमित कमाई में से भविष्य के लिए कितना रखा जाए, यह सवाल ध्यान खींचेगा। परिवार के साथ आर्थिक प्राथमिकताओं की चर्चा स्पष्ट होगी। बचत के विचार को आकार देने की इच्छा रहेगी। सिंह राशि के दूसरे भाव में मंगल धन और पारिवारिक बातचीत में जोश के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। रकम पर राय रखते हुए स्वर तेज होने की आशंका है। घर में मेहमान आने पर खर्च की संभावना भी रहेगी। अपनी सुविधा और घर की जरूरतों को साथ रखकर रकम तय करें। जमा करने की इच्छा मजबूत रहेगी, हालांकि किसी खास निवेश से निश्चित लाभ का दावा नहीं किया जा सकता। धन से जुड़ी बातचीत आज दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।

प्रेम और रिश्ते रिश्तेदारों से मेल बढ़ाने की कोशिश सार्थक रहेगी। जिस व्यक्ति से बातचीत कठिन लगती रही है, उसके साथ मुद्दा सुलझाने का अवसर अनुकूल रहेगा। अपनी भावना कहने में सहजता होगी। परिवार के बीच भोजन और घर की जरूरतों पर चर्चा होगी। किसी करीबी की बात को आप ध्यान से महसूस करेंगे। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु किसी विषय के प्रति अचानक तेज जिज्ञासा और बेचैनी देगा। उसे तुरंत समझ लेने की इच्छा रहेगी। अधूरी बात का अर्थ जल्द तय करने से सावधान रहें। मेहमान आने की संभावना घर की बातचीत में हलचल बनाए रखेगी। रिश्तों में सौहार्द बढ़ाने की पहल से संवाद बेहतर होने के योग हैं। अपनी बात सुनी जाने पर मन प्रसन्न होगा और मेलजोल में रुचि रहेगी।

सेहत राशिफल दिन की शुरुआत में चंद्रमा कर्क राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में सिंह राशि के दूसरे भाव में आएगा। आरंभ में मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा। फिर दिन के बड़े हिस्से में परिवार के साथ खानपान केंद्र में होगा। अपनी जरूरतों के प्रति सजगता रहेगी। काम की मेहनत के बीच छोटी चिड़चिड़ाहट महसूस होगी और शांत बैठने की इच्छा होगी। अपने सामान्य भोजन समय का पालन करें। किसी विषय को तुरंत समझ लेने की बेचैनी मन को व्यस्त रखेगी। घर की सहज बातचीत से भावनात्मक संतोष मिलेगा और दिन का अनुभव अधिक आत्मीय रहेगा।

शुभ अंक ३

शुभ रंग पीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४८ से १२:३० (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें परिवार में जिस मुद्दे पर दूरी है, उस पर शांत स्वर में बात शुरू करें।

क्या न करें पैसे की चर्चा में सामने वाले की बात बीच में न काटें।