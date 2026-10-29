आज का कर्क राशिफल (29 अक्टूबर): आज आकर्षक प्रस्ताव देखकर रिस्क न लें
आज 29 अक्टूबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
Cancer Horoscope 29 October 2026 Kark Rashifal, कर्क राशिफल : उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के ग्यारहवें भाव में है। संपर्कों से जानकारी लेना या लक्ष्य की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन लाभ सुनिश्चित नहीं है। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के बारहवें भाव में आएगा। तब खर्च, आराम और निजी समय पर ध्यान देना उचित रहेगा। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास को अपनी वास्तविक क्षमता से जोड़ें, इसे हर परिस्थिति में सुरक्षा का आश्वासन न मानें। यदि कई लोग एक साथ सहयोग चाहें तो पहले अपनी उपलब्धता देखें। मदद करने के लिए हर जिम्मेदारी स्वीकार करना जरूरी नहीं।
आज का कर्क राशिफल (29 अक्टूबर): आज आकर्षक प्रस्ताव देखकर रिस्क न लें
करियर राशिफल
काम आगे बढ़ाने के लिए सही व्यक्ति से स्पष्ट प्रश्न पूछना उपयोगी रहेगा। नौकरी में कोई सुझाव मिले तो उसे अपनी जिम्मेदारी और उपलब्ध साधनों के अनुसार परखें। वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। उच्च अध्ययन, मार्गदर्शन और यात्रा से जुड़े दायित्व तैयारी तथा धैर्य मांगते हैं, केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़े जाने चाहिए। विद्यार्थी आवेदन की शर्तें, पाठ्यक्रम और संदर्भ सामग्री की विश्वसनीयता जांचें। शिक्षक की सलाह अस्पष्ट लगे तो उदाहरण मांग सकते हैं। तुला राशि के चौथे भाव में वक्री बुध घर से काम या पढ़ाई की व्यवस्था और संबंधित कागजों की समीक्षा का संदर्भ देता है। घरेलू व्यवधान संभव हों तो जरूरी सामग्री और वैकल्पिक स्थान पहले सोचें। उपलब्ध अवसरों में से वही चुनें जिनके लिए पर्याप्त समय निकाल सकें। किसी नए दायित्व पर तुरंत सहमति देना आवश्यक नहीं।
धन राशिफल
भविष्य की जरूरतों के लिए बचत की योजना पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आज किया गया निवेश लाभकारी होगा ही, ऐसा न मानें। राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक जिम्मेदारियों तथा निजी या पारिवारिक संसाधनों का हिसाब स्पष्ट रखने को कहती है। संयुक्त भुगतान में आपकी हिस्सेदारी और शर्तें लिखित रूप में समझें। आपात जरूरतों के लिए रखी राशि को आकर्षक प्रस्ताव देखकर जोखिम में न डालें। किसी परिचित की सलाह को अपने उद्देश्य, जानकारी और जोखिम सहने की क्षमता से मिलाएं। घरेलू जरूरत सामने आए तो वैकल्पिक खरीद स्थगित कर सकते हैं। रकम की उपलब्धता और निकासी की शर्तें भी देखें।
लव राशिफल
मिलनसार व्यवहार के साथ अपनी सुविधा का ध्यान रखना भी उचित है। यदि घर पर मेहमान आने की योजना बने तो तैयारी उपलब्ध साधनों के अनुसार रखें। परिवार या जीवनसाथी से पूछें कि कौन किस काम में सहयोग कर सकता है। कर्क राशि के पहले भाव में नीच स्थिति का मंगल जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देने से बचने का संदर्भ देता है, किसी विवाद का निश्चित कारण नहीं। कोई बात बुरी लगे तो उत्तर देने से पहले उसका आशय पूछें। प्रेम संबंध में आकर्षक शब्दों के साथ भरोसेमंद व्यवहार भी जरूरी है। रात में थकान महसूस हो तो गंभीर चर्चा के लिए अपनी उपलब्धता ईमानदारी से बताएं और आगे बातचीत की सहमति बना लें।
सेहत राशिफल
उत्साह या सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अपनी क्षमता से अधिक काम न उठाएं। भोजन, पानी और विश्राम के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखें। लगातार बैठना पड़ता हो तो अपनी सुविधा के अनुसार हल्की गतिविधि जोड़ें। यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी निर्देश का पालन कर रहे हैं तो सामान्य उत्साह में उसे न बदलें। रात में बचे हुए हर काम को पूरा करने के लिए नींद घटाना आवश्यक नहीं। अगले दिन तक रुक सकने वाले काम अलग लिख सकते हैं। लगातार दर्द, असामान्य थकान या अन्य परेशानी हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। राशिफल के आधार पर किसी लक्षण का कारण तय न करें।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- काम और घर की अपेक्षाओं के बीच अपनी वास्तविक क्षमता लिखकर देखें। किसी साझा भुगतान की जरूरी जानकारी स्पष्ट करें। मार्गदर्शन लेते समय अपना उद्देश्य और उपलब्ध साधन बताएं, ताकि सलाह को व्यावहारिक रूप दे सकें।
क्या न करें- सहयोग के उत्साह में अस्पष्ट आर्थिक जिम्मेदारी न लें। मित्र की राय को निवेश का पर्याप्त आधार न मानें। थकान छिपाकर अतिरिक्त काम स्वीकार करने या जरूरी खर्च जाने बिना खरीद तय करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र