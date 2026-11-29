कर्क राशिफल 29 नवंबर: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, कारोबारियों को मिलेंगे नए काम के ऑर्डर, परिवार में रहेगी खुशहाली
29 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए दिन सामाजिक सम्मान और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है। कारोबारियों को नए संपर्कों से काम के ऑर्डर मिलने और व्यवसाय आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने और पहचान बनाने का मौका मिलेगा।
Cancer Horoscope 29 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: घर में अपनापन रहेगा और बाहर समाज में सम्मान मिलेगा। रविवार इस सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा, खासकर लोगों के बीच अपनी जगह महसूस करने के लिहाज से। फिर भी भीतर का अनुभव मिला-जुला होगा। खुशी के बीच अपने फैसले पर भरोसा डगमगाएगा और किसी बात को लेकर उलझन बनी रहेगी। कारोबारियों को अलग-अलग संपर्कों से अधिक काम के आदेश मिलने के योग हैं। तुला राशि के चौथे भाव में अपनी ही राशि में मार्गी शुक्र घर में स्नेह बढ़ाएगा और सुख-सुविधा या शौक पर खर्च के योग बनाएगा। परिवार के बीच बैठना अच्छा लगेगा। बाहर मिली पहचान और घर के आराम का मेल दिन को खास बनाएगा।
29 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक मान-सम्मान, कारोबार और पारिवारिक जीवन में क्या खास रहने वाला है? क्या कारोबारियों को नए ऑर्डर और नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी? घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च और आर्थिक फैसलों को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रेम जीवन, परिवार और करियर में आने वाले बदलावों के बारे में अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कारोबार में नए काम की बात आगे बढ़ने के अच्छे योग हैं। अलग संपर्कों से आदेश मिलने की संभावना रहेगी और बातचीत अपेक्षाकृत सहज चलेगी। समाज में मिलने वाला आदर अपने काम को लेकर उत्साह बढ़ाएगा। नौकरी में अपनी बात रखते समय मान-सम्मान का एहसास रहेगा, हालांकि पद या आय में बड़े बदलाव का दावा नहीं है। विद्यार्थियों के मन में उत्साह रहेगा और अपनी तैयारी को लेकर कभी भरोसा, कभी संदेह होगा। किसी विषय की समझ होते हुए भी दोबारा पुष्टि चाहेंगे। काम में सोच-समझकर लिया गया सीमित जोखिम परखने के लिए दिन अनुकूल है। महत्वपूर्ण निर्णय से पहले थोड़ा ठहरें। दिन की अच्छी परिस्थितियों का लाभ स्पष्ट सोच के साथ उठाने की गुंजाइश रहेगी।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे की उपयोगी बातचीत अच्छी बैठेगी। सिंह राशि के दूसरे भाव में मार्गी गुरु परिवार के बीच मीठी वाणी और धन की चर्चा को सहारा देगा। अपनी जरूरत सामने रखने में सहजता होगी और आर्थिक प्राथमिकताओं पर बात समझ में आएगी। घर के आराम या किसी शौक पर खर्च की संभावना है। अच्छी चीज देखकर उसे अपने घर का हिस्सा बनाने की इच्छा बढ़ेगी। कारोबारी काम बढ़ने के संकेत आर्थिक उम्मीद जगाएंगे, मगर संभावित आमदनी को मिली हुई रकम मानना जल्दबाजी होगी। बड़े आर्थिक फैसले में उलझन से सावधान रहें। आज पैसा कहां लगाना है, इस सवाल पर आपका मन दो बार लौटेगा। परिवार से हुई शांत बातचीत स्थिति को अधिक साफ देखने में मदद करेगी।
कर्क राशि का लव राशिफल
परिवार का जमावड़ा या साथ बैठने का अवसर खुशी देगा। आपकी बात सुनी जाएगी और अपने लोगों के बीच महत्व महसूस होगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे मन ऊंचा और संवेदनशील रहेगा तथा दिन के केंद्र में आपकी अपनी भावनाएं होंगी। कोई आत्मीय बात गहराई से छुएगी और सामान्य प्रतिक्रिया पर भी देर तक विचार होगा। जीवनसाथी के साथ घर के सुख पर बात अच्छी लगेगी। सामाजिक सम्मान की खुशी घर में साझा होगी। अपने मन की एक बात साफ शब्दों में कहें। आज दूसरों से जुड़ाव रहेगा, फिर भी भीतर कभी अपने निर्णय को लेकर सवाल उठेगा। स्नेह मिलने पर वह संशय कुछ देर के लिए हल्का होगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन का उत्साह बढ़ा रहेगा, लेकिन संवेदनशीलता भी अधिक होगी। खुशी के बीच अचानक उलझन महसूस होगी और अपना ध्यान फिर अपनी जरूरतों पर लौटेगा। घर का आराम अच्छा लगेगा तथा शांत वातावरण में सहजता महसूस होगी। सेहत के किसी खास बदलाव का स्पष्ट संकेत नहीं है। दिन की सामाजिक सक्रियता के बाद विश्राम की जरूरत रहने की संभावना है। अपनी पसंद का आरामदायक माहौल मानसिक सुकून देगा। काम और मेलजोल के बीच अपने लिए थोड़ा समय रखें। आज मन की ऊंची लहर के साथ चलने पर थकान का पता देर से लगने की संभावना है। दिन ढलने पर घर की परिचित जगह और अपनों का साथ अधिक प्रिय लगेगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- काम का नया प्रस्ताव मिले तो उस पर शांत मन से विचार करने का समय लें।
क्या न करें- खुशी में घर के शौक का हर खर्च एक साथ न उठाएं। परिवार की बातचीत सुख देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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