28 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए कारोबार और नौकरी के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। व्यापार में अच्छी कमाई के योग हैं और नौकरीपेशा लोगों के काम से वरिष्ठ प्रसन्न हो सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बनी रहेगी।

Cancer Horoscope 28 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: काम में आज संतोष मिलेगा और कारोबार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मन रहेगा। अच्छी कमाई के योग हैं। नौकरी करने वालों के काम से वरिष्ठ प्रसन्न रहने की संभावना है। किसी जिम्मेदारी को निभाने के बाद मन में पूरा होने का भाव रहेगा। अपनी भूमिका को लेकर सहजता बढ़ेगी और किए गए प्रयास का अर्थ साफ महसूस होगा। मीन राशि के नौवें भाव में वक्री शनि मार्गदर्शक की सलाह या यात्रा से जुड़ी तैयारी को गंभीर बनाएगा। ऐसे विषय उम्मीद से धीरे आगे बढ़ेंगे। दिन की अच्छी संभावनाओं के बीच यही सावधानी अहम रहेगी कि तैयारी को हल्के में न लिया जाए। घर की बातचीत मन को सहारा देगी। किसी जरूरी विषय पर अपना पक्ष कहने का अवसर होगा और निजी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ेगी।

कर्क राशि का करियर राशिफल विद्यार्थी आज मन लगाकर पढ़ेंगे और एकाग्रता अच्छी रहेगी। जिस पाठ को समझने के लिए लगातार बैठना पड़ता है, उसमें ध्यान टिकेगा। पढ़ाई पूरी होने का संतोष मिलेगा और अपने प्रयास पर भरोसा रहेगा। कारोबार करने वालों के लिए आत्मविश्वास के साथ काम करने का दिन है। मेहनत का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में वरिष्ठ की अनुकूल प्रतिक्रिया के योग हैं। अपने काम को सामने रखने में सहजता रहेगी, हालांकि किसी बड़े पद या नई जिम्मेदारी का वादा संकेत नहीं करता। मार्गदर्शक से जुड़ी बात में धैर्य लग सकता है। पढ़ाई का कठिन हिस्सा पहले लें। दिन का मजबूत पक्ष यही रहेगा कि ध्यान और काम करने की इच्छा एक साथ मिलेंगे, जिससे पूरा किया हुआ काम संतोष देगा।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल व्यवसाय से अच्छी रकम मिलने के योग हैं और कमाई को लेकर उम्मीद मजबूत होगी। काम में भरोसा आर्थिक चर्चा में भी दिखाई देगा। किसी नई खरीद या खास निवेश का स्पष्ट संकेत नहीं है, इसलिए आज की अनुकूलता को हर आर्थिक फैसले पर लागू करना जल्दबाजी होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के बारहवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के पहले भाव में आएगा। आरंभ में खर्च और आराम की जरूरत प्रमुख होगी, फिर अपनी इच्छाएं तथा भावनाएं आगे रहेंगी। खर्च का विचार दिन की शुरुआत में मन पर रह सकता है। उपलब्ध रकम देखकर ही अगला खर्च तय करें। कमाई की संभावना और निजी जरूरतों के बीच आज आपका ध्यान बार बार जाएगा।

कर्क राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और सहयोग का भाव आपकी ओर से भी रहेगा। उनकी जरूरत समझने तथा साथ बैठकर बात करने में अपनापन होगा। तुला राशि के चौथे भाव में बुध घरेलू बातचीत और संदेशों को महत्व देगा। परिवार के किसी विषय पर बात स्पष्ट होगी और घर में पढ़ाई की चर्चा भी सहज रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए पड़ोसी या रिश्तेदार की ओर से संबंध का प्रस्ताव आने की संभावना है। इसे विवाह तय होने का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। अपने मन की बात कहने की इच्छा मजबूत रहेगी। जीवनसाथी के किसी काम में अपना समय दें। घर के भीतर की बातचीत आज बाहरी व्यस्तता के बाद मन को ठहराव देगी और साथ होने का एहसास बढ़ाएगी।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल दिन के शुरुआती हिस्से में थकान या अकेले रहने की इच्छा महसूस हो सकती है। आगे चलकर मन अधिक सक्रिय और संवेदनशील रहेगा। किसी बात का भावनात्मक असर जल्दी होगा। यह दिन सेहत के किसी तय नतीजे का दावा नहीं करता, लेकिन आराम की जरूरत का संकेत स्पष्ट है। काम में संतोष मिलने के बाद भी दिन भर की थकावट महसूस हो सकती है। रात को जल्दी सोने का समय रखें। शांत घरेलू माहौल में बैठने से राहत मिलेगी। पढ़ाई में डूबे विद्यार्थियों को भी काम पूरा होने के बाद विश्राम अच्छा लगेगा। अपने लिए समय निकालने की इच्छा दिन के साथ स्पष्ट होती जाएगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- यात्रा की योजना है तो उसकी तैयारी के लिए समय निकालें।

क्या न करें- सलाह मिलने में देर हो तो तैयारी अधूरी छोड़कर आगे न बढ़ें।