कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 मार्च का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Today aaj ka Kark rashi rashifal 28 March 2026: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। आइए जानते हैं, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 मार्च का दिन…
Cancer Daily Horoscope, Aaj ka kark Rashifal, कर्क राशिफल: 28 मार्च 2026 का दिन कर्क राशि वालों के लिए संतुलन, समझदारी और रिश्तों में नरमी लाने का है। आज अहंकार को एक तरफ रखकर बात करने से कई पुरानी समस्याएं आसानी से सुलझ सकती हैं। प्रेम जीवन में सुधार के अच्छे अवसर मिलेंगे, करियर में लक्ष्य हासिल करने की संभावना बनेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या पर ध्यान रखना जरूरी होगा। आइए जानते हैं आज का दिन प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा।
कर्क लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में खुशियों के छोटे-छोटे पल आएंगे। अगर रिश्ते में कुछ समय से तनाव या गलतफहमी चल रही थी, तो आज बातचीत और सकारात्मक सोच से उसे दूर किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर से ज्यादा समय बात करें। पुराने रिश्ते (एक्स) से संपर्क करने की सोच रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि इसका असर वर्तमान रिश्ते पर न पड़ जाए। अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो परिवार से खुलकर बात करना फायदेमंद रहेगा। विवाहित जोड़ों को आज ऑफिस रोमांस या अनावश्यक निकटता से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर, आज प्रेम संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी।
कर्क करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए फोकस और सतर्कता बनाए रखें। टीम मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी नई सोच और आइडियाज की सराहना होगी। आईटी, हेल्थकेयर, शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी या बदलाव का मौका मिल सकता है। ऑफिस में राजनीति या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है, खासकर जो विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेहनत और संतुलित दृष्टिकोण आज आपको सफलता की ओर ले जाएगा।
कर्क मनी राशिफल
आर्थिक स्थिति आज मजबूत और सकारात्मक रहेगी। अलग-अलग स्रोतों से धन आने की संभावना है। आप जरूरी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। दिन का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान खरीदने के लिए अच्छा रहेगा। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए क्षेत्रों में विस्तार या साझेदारी के अवसर बन सकते हैं। हालांकि, लंबे समय के निवेश या जोखिम भरे कामों से आज बचें। किसी जरूरतमंद दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर, धन का प्रवाह अच्छा रहेगा।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। समय पर संतुलित और पौष्टिक भोजन लें तथा नियमित व्यायाम करें। जो लोग धूम्रपान करते हैं, उन्हें इसे कम करने या छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी रहेगा। बुजुर्गों को यात्रा या बाहर जाते समय अपनी दवाइयां साथ रखनी चाहिए। हल्की सैर या गहरी सांस लेने का अभ्यास आज आपको तरोताजा रखेगा। कुल मिलाकर, स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी बरतने से दिन अच्छा बीतेगा।
आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए संतुलन और समझदारी का है। अहंकार छोड़कर रिश्तों और काम में सकारात्मक रहें, तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट