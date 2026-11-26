27 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना है और गैरजरूरी खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। करियर में निजी चिंताओं के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है।

Cancer Horoscope 27 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: मन पर खर्च का दबाव रहेगा और आज आमदनी से ज्यादा रकम निकलने की संभावना है। भीड़ से दूर अपने लिए समय चाहेंगे। घर की बातों में शामिल होकर भी चुप रहने का मन होगा। जीवनसाथी के साथ कड़वाहट की संभावना है और बहस बढ़ने पर घरेलू माहौल प्रभावित होगा। छोटे भाई या बहन के किसी कदम से आपके हित को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सिंह राशि के दूसरे भाव में केतु धन और परिवार की बातों से पीछे हटने का भाव देगा। जिस चर्चा में पहले अपनी राय मनवाना चाहते थे, उसे आज छोड़ देने की इच्छा होगी। दिन की उलझनों के बीच एकांत अच्छा लगेगा।

कर्क राशि का करियर राशिफल दफ्तर में काम करते हुए निजी चिंता बार बार ध्यान खींचेगी। अपनी भूमिका और सम्मान को लेकर संवेदनशील रहेंगे। किसी वरिष्ठ की कही बात देर तक याद रहेगी और अपना पक्ष साफ करने की इच्छा होगी। वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। पढ़ाई या रचनात्मक काम में अपने तरीके का महत्व अधिक महसूस होगा। विद्यार्थियों का ध्यान विषय समझने के साथ अपनी क्षमता दिखाने पर भी जाएगा। किसी टिप्पणी के बाद उसी पर सोचते रहने से एकाग्रता प्रभावित होने की संभावना है। आज काम का एक सीमित लक्ष्य रखें। सामने की जिम्मेदारी निभाते हुए मन को समेटना पड़ेगा। निजी समय की इच्छा के कारण अतिरिक्त चर्चा भारी लगेगी।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल खर्च का पलड़ा आमदनी से भारी रहने की संभावना है। गैरजरूरी खरीद जारी रही तो उपलब्ध रकम पर दबाव बढ़ सकता है। आज निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी चीज पर पैसा लगाने की इच्छा उठेगी, फिर उससे मन हटने लगेगा। परिवार में धन की चर्चा के समय आपका उत्तर छोटा रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे खर्च के साथ थकान और अकेले रहने की इच्छा प्रमुख होगी। रकम का सवाल मन पर भी बोझ रखेगा। खर्च की सीमा पहले तय करें। चेतावनी साफ है, गैरजरूरी खर्च बढ़ाना आज आर्थिक तंगी की आशंका बढ़ाएगा। अपनी जरूरतों पर सोचते हुए कुछ इच्छाएं छोड़ देने का मन होगा।

कर्क राशि का लव राशिफल जीवनसाथी से बातचीत में सहजता कम रहने की संभावना है। अपनी परेशानी बताते हुए लहजा कड़ा हुआ तो रिश्ते में खिंचाव बढ़ेगा। साथ बैठे होने पर भी निजी जगह की इच्छा होगी। किसी बात का तुरंत जवाब देने का मन होगा, जबकि उसके बाद चुप रहना चाहेंगे। छोटे भाई या बहन के व्यवहार को लेकर सतर्कता रहेगी। उनके किसी कदम से मन दुखने या आपके हित प्रभावित होने की आशंका है। इरादे के बारे में पक्का निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा। अप्रिय बात पर जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। परिवार की हर चर्चा में शामिल होने का मन नहीं होगा। कुछ बातों पर पुराना आग्रह छोड़ने की इच्छा होगी और लंबी बातचीत थकाने वाली लगेगी।

कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। थकान की संभावना रहेगी और अतिरिक्त गतिविधियों से हटकर आराम करना चाहेंगे। काम के बाद लंबी बातचीत भी भारी लगेगी। निजी चिंताओं के कारण विश्राम पीछे खिसक सकता है। जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। शाम के काम समय पर समेटें। अकेले कुछ देर रहने का अवसर मिलेगा तो मन को ठहराव अच्छा लगेगा। खर्च की चिंता बीच बीच में लौटेगी और पूरी तरह ध्यान हटाना कठिन होगा। आज दिन की रफ्तार धीमी करने की जरूरत अधिक महसूस होगी। शांत माहौल में बैठना अच्छा लगेगा। देर तक जागने की स्थिति में अगले दिन के कामों का विचार चलता रहेगा और आराम का समय कम पड़ सकता है।

शुभ अंक- 9 शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- सोने की तैयारी के लिए शाम में समय खाली रखें।

क्या न करें- नाराजगी में जीवनसाथी से बहस लंबी न खींचें।