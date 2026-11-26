कर्क राशिफल (27 नवंबर): आज आमदनी से ज्यादा हो सकता है खर्च, जीवनसाथी से बहस के संकेत, एकांत में बिताना चाहेंगे समय
27 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आमदनी से ज्यादा खर्च होने की संभावना है और गैरजरूरी खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। करियर में निजी चिंताओं के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है।
Cancer Horoscope 27 November 2026, Aaj Ka Kark Rashifal: मन पर खर्च का दबाव रहेगा और आज आमदनी से ज्यादा रकम निकलने की संभावना है। भीड़ से दूर अपने लिए समय चाहेंगे। घर की बातों में शामिल होकर भी चुप रहने का मन होगा। जीवनसाथी के साथ कड़वाहट की संभावना है और बहस बढ़ने पर घरेलू माहौल प्रभावित होगा। छोटे भाई या बहन के किसी कदम से आपके हित को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सिंह राशि के दूसरे भाव में केतु धन और परिवार की बातों से पीछे हटने का भाव देगा। जिस चर्चा में पहले अपनी राय मनवाना चाहते थे, उसे आज छोड़ देने की इच्छा होगी। दिन की उलझनों के बीच एकांत अच्छा लगेगा।
27 नवंबर को कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आज खर्च आमदनी से ज्यादा हो सकता है और जीवनसाथी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है? नौकरी, कारोबार, धन और प्रेम जीवन से जुड़े सवालों के जवाब अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
कर्क राशि का करियर राशिफल
दफ्तर में काम करते हुए निजी चिंता बार बार ध्यान खींचेगी। अपनी भूमिका और सम्मान को लेकर संवेदनशील रहेंगे। किसी वरिष्ठ की कही बात देर तक याद रहेगी और अपना पक्ष साफ करने की इच्छा होगी। वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। पढ़ाई या रचनात्मक काम में अपने तरीके का महत्व अधिक महसूस होगा। विद्यार्थियों का ध्यान विषय समझने के साथ अपनी क्षमता दिखाने पर भी जाएगा। किसी टिप्पणी के बाद उसी पर सोचते रहने से एकाग्रता प्रभावित होने की संभावना है। आज काम का एक सीमित लक्ष्य रखें। सामने की जिम्मेदारी निभाते हुए मन को समेटना पड़ेगा। निजी समय की इच्छा के कारण अतिरिक्त चर्चा भारी लगेगी।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च का पलड़ा आमदनी से भारी रहने की संभावना है। गैरजरूरी खरीद जारी रही तो उपलब्ध रकम पर दबाव बढ़ सकता है। आज निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी चीज पर पैसा लगाने की इच्छा उठेगी, फिर उससे मन हटने लगेगा। परिवार में धन की चर्चा के समय आपका उत्तर छोटा रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे खर्च के साथ थकान और अकेले रहने की इच्छा प्रमुख होगी। रकम का सवाल मन पर भी बोझ रखेगा। खर्च की सीमा पहले तय करें। चेतावनी साफ है, गैरजरूरी खर्च बढ़ाना आज आर्थिक तंगी की आशंका बढ़ाएगा। अपनी जरूरतों पर सोचते हुए कुछ इच्छाएं छोड़ देने का मन होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी से बातचीत में सहजता कम रहने की संभावना है। अपनी परेशानी बताते हुए लहजा कड़ा हुआ तो रिश्ते में खिंचाव बढ़ेगा। साथ बैठे होने पर भी निजी जगह की इच्छा होगी। किसी बात का तुरंत जवाब देने का मन होगा, जबकि उसके बाद चुप रहना चाहेंगे। छोटे भाई या बहन के व्यवहार को लेकर सतर्कता रहेगी। उनके किसी कदम से मन दुखने या आपके हित प्रभावित होने की आशंका है। इरादे के बारे में पक्का निष्कर्ष निकालना अभी उचित नहीं होगा। अप्रिय बात पर जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। परिवार की हर चर्चा में शामिल होने का मन नहीं होगा। कुछ बातों पर पुराना आग्रह छोड़ने की इच्छा होगी और लंबी बातचीत थकाने वाली लगेगी।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिए दिन अनुकूल नहीं है। थकान की संभावना रहेगी और अतिरिक्त गतिविधियों से हटकर आराम करना चाहेंगे। काम के बाद लंबी बातचीत भी भारी लगेगी। निजी चिंताओं के कारण विश्राम पीछे खिसक सकता है। जल्दी सोने से राहत मिलने के योग हैं। शाम के काम समय पर समेटें। अकेले कुछ देर रहने का अवसर मिलेगा तो मन को ठहराव अच्छा लगेगा। खर्च की चिंता बीच बीच में लौटेगी और पूरी तरह ध्यान हटाना कठिन होगा। आज दिन की रफ्तार धीमी करने की जरूरत अधिक महसूस होगी। शांत माहौल में बैठना अच्छा लगेगा। देर तक जागने की स्थिति में अगले दिन के कामों का विचार चलता रहेगा और आराम का समय कम पड़ सकता है।
शुभ अंक- 9
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- सोने की तैयारी के लिए शाम में समय खाली रखें।
क्या न करें- नाराजगी में जीवनसाथी से बहस लंबी न खींचें।
कल का राशिफल
कल संतोष रहेगा और विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ेंगे। कारोबार में अच्छी कमाई के योग हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। दांपत्य में सहयोग मिलेगा। अविवाहितों को परिचितों से विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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