आज का कर्क राशिफल (2 नवंबर): कर्क राशि आज काम की प्रशंसा का आनंद लें
Cancer Horoscope, आज 2 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
आज का कर्क राशिफल: दो नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी जरूरत, छवि और मनोदशा के प्रति सजगता बढ़ सकती है। इसका उपयोग दिन का काम अपनी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करने में करें, हर भावना को निर्णय का आधार बनाने में नहीं। किसी बातचीत से उत्साह और किसी अधूरे काम से असमंजस हो सकता है। गुरु सिंह राशि के दूसरे भाव में है। संसाधनों का समझदार उपयोग, सीखने की रुचि और नपी हुई भाषा सहायक हो सकती है, लेकिन इससे धन या सम्मान मिलना निश्चित नहीं होता। जरूरी निर्णय में थोड़ी जांच और भरोसेमंद जानकारी, केवल आत्मविश्वास से अधिक काम आएगी।
आज का कर्क राशिफल (2 नवंबर): कर्क राशि आज काम की प्रशंसा का आनंद लें
करियर और शिक्षा
वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। उच्च अध्ययन, मार्गदर्शक से जुड़े दायित्व और यात्रा की तैयारी को पर्याप्त गंभीरता दें। अवसर की उम्मीद तैयारी का विकल्प नहीं है। नौकरी में अपने सुझाव के साथ उसका व्यावहारिक तरीका भी रखें। व्यापार में नई पूछताछ मिले तो ग्राहक की जरूरत, भुगतान और आपूर्ति की शर्तें समझने के बाद ही काम पक्का मानें। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, आवेदन या परीक्षा संबंधी आधिकारिक सूचना जांचना जरूरी रहेगा। किसी शिक्षक की सलाह समझ न आए तो उदाहरण मांगें। मंगल कर्क राशि के पहले भाव में नीच स्थिति में है। पहल करते समय अपनी ऊर्जा और प्रतिक्रिया की गति संभालना उपयोगी होगा। जल्दबाजी को दक्षता न समझें। काम की प्रशंसा मिले तो उसका आनंद लें, लेकिन उसी उत्साह में अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले अपनी उपलब्धता अवश्य देखें।
आर्थिक स्थिति
राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा देनदारियों और निजी या पारिवारिक धन के बीच स्पष्ट हिसाब रखने की जरूरत बताती है। संयुक्त खाते, ऋण, बीमा या किसी साझा भुगतान की शर्तें अधूरी समझ में हों तो सवाल पूछें। सट्टे या तेज लाभ वाले प्रस्ताव को अनुकूल अवसर मानकर तुरंत रकम न लगाएं। अपनी जोखिम क्षमता और जरूरी खर्च पहले देखें। परिवार के लिए खरीद करनी हो तो उपयोगिता पर सहमति बनाएं। किसी को आर्थिक मदद देते समय तय करें कि वह सहायता है या लौटाई जाने वाली रकम। इससे बाद की अपेक्षाओं में भ्रम कम होगा और आपका बजट स्पष्ट रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
आज अपनी बात समझाने की इच्छा अधिक हो सकती है, लेकिन सामने वाले को भी उतनी ही जगह चाहिए। साथी से मन की बात करें तो स्पष्ट बताएं कि आपको सलाह चाहिए या केवल सुना जाना है। घर की व्यवस्था पर असहमति हो तो व्यक्ति की नीयत के बजाय काम के तरीके पर चर्चा करें। किसी रिश्तेदार की टिप्पणी आपको ज्यादा प्रभावित करे तो तुरंत निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा ठहरें। नया परिचय हो तो सहजता रखें, अपनी निजी जानकारी साझा करने की गति स्वयं तय करें। परिवार में खर्च या जिम्मेदारी की बात चल रही हो तो सभी संबंधित लोगों को जानकारी दें। सम्मान पाने के लिए हर मांग मानना जरूरी नहीं है।
सेहत राशिफल
अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना आज उपयोगी रहेगा, पर हर बदलाव को लेकर चिंता बढ़ाना जरूरी नहीं। काम और विश्राम का संतुलन रखें। व्यायाम करते हैं तो परिचित अभ्यास को सहज गति से करें, केवल उत्साह में कठिनाई न बढ़ाएं। नियमित भोजन और पर्याप्त पानी की व्यवस्था दिन की योजना में शामिल रखें। भावनात्मक उतार-चढ़ाव के दौरान थोड़ी दूरी लेकर शांत सांस लेना या हल्का टहलना मदद कर सकता है। किसी पुराने लक्षण की वापसी हो तो पहले मिली चिकित्सकीय सलाह याद रखें और जरूरत पर दोबारा संपर्क करें। स्वास्थ्य संबंधी फैसला किसी परिचित के अनुभव की नकल करके न लें। अपनी परिस्थिति के अनुसार योग्य सलाह लें।
शुभ अंक- २
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय के पक्ष और सीमाएं अलग लिखें। जहां जानकारी अधूरी है, संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट उत्तर लें। साझा धन से जुड़ा कागज हो तो पढ़कर समझें और उसकी प्रति सुरक्षित रखें।
क्या न करें
क्षणिक उत्साह, प्रशंसा या तेज लाभ की चर्चा पर बड़ा आर्थिक वादा न करें। किसी असहमति को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रतिक्रिया देने से बचें। जरूरी दस्तावेज देखे बिना मौखिक आश्वासन को पर्याप्त न मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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