कर्क राशिफल 1 अगस्त 2026: सोच-समझकर लें फैसले, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
Cancer Horoscope Today 1 August 2026: कर्क राशि के लोगों के लिए 1 अगस्त का दिन धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। करियर में जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा और महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में शांत बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे।
Cancer Horoscope Today 1 August 2026: मन थोड़ा गहरा और भीतर की बातों में उलझा रह सकता है। बाहरी तौर पर आप सामान्य दिखेंगे, पर अंदर कई सवाल चल सकते हैं। चंद्रमा तनाव और बदलाव वाले क्षेत्र को छू रहा है, इसलिए आज जल्दबाजी और जोखिम दोनों से दूरी रखना बेहतर रहेगा। सड़क पर, वाहन चलाते समय और किसी मशीन या तेज काम के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखें। किसी की बात का तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा ठहरना समझदारी होगी। आपके भीतर आत्मविश्वास बना हुआ है, क्योंकि सूर्य और गुरु आपकी राशि में सहारा दे रहे हैं, लेकिन हर बात अपने कंधे पर लेने की आदत आज थका सकती है। कोई छोटी निराशाजनक खबर, प्लान में बदलाव या किसी के व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है। इसे पूरे दिन की दिशा न बनने दें। अगर किसी निवेश, साझा धन, बीमा, टैक्स या कागजी काम पर फैसला लेना है, तो अभी बहुत सोच समझकर ही करें। दिन संभलकर चलने का है। कम बोलकर ज्यादा देखने से फायदा होगा।
कर्क राशि का लव राशिफल
रिश्तों में अनावश्यक तनाव से बचना सबसे जरूरी रहेगा। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ किसी बात को बढ़ाने के बजाय शांत ढंग से समझना बेहतर होगा। आज बहस शुरू करना आसान है, सुलझाना मुश्किल। अगर सामने वाला कुछ अलग सोच रहा है, तो उसे तुरंत गलत न मानें। प्रेम संबंधों में सामान्य दिन है। बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने पर मन दुखी हो सकता है, लेकिन सहज रहने पर बातचीत ठीक रहेगी। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत में हैं, वे निजी बातों की सीमा रखें। परिवार और साथी के बीच संतुलन रखना भी महत्वपूर्ण रहेगा।
कर्क राशि का करियर राशिफल
कामकाज में सावधानी और फोकस दोनों की जरूरत है। छोटी गलती भी दोबारा करनी पड़ सकती है, इसलिए दस्तावेज, मेल, भुगतान या डेटा को ध्यान से देखें। ऑफिस में किसी की बात को व्यक्तिगत न लें। अगर माहौल थोड़ा दबाव वाला हो, तो अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करें और विवाद से दूर रहें। छात्रों के लिए दिन बहुत खराब नहीं है, लेकिन मन भटक सकता है। एकांत में पढ़ना, छोटे लक्ष्य बनाना और बार बार दोहराव करना आज मदद करेगा। करियर के बड़े फैसले या निवेश आधारित बिजनेस कदम आज टालना बेहतर रहेगा। जो काम समीक्षा, सुधार या बैकएंड तैयारी वाले हैं, वे अच्छे से पूरे हो सकते हैं।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में संभलकर चलना ठीक रहेगा। यह दिन बड़े जोखिम, जल्दबाजी वाले निवेश या किसी के कहने पर पैसा लगाने का नहीं है। अगर साझा खर्च, पार्टनर के साथ बजट या परिवार की जरूरतों पर चर्चा हो, तो साफ हिसाब रखें। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन अचानक आने वाले छोटे खर्च चिढ़ा सकते हैं। भावनात्मक होकर खरीदारी न करें। फिलहाल सुरक्षा और बचत को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
थोड़ी बेचैनी, मानसिक दबाव या थकान आज अधिक महसूस हो सकती है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए। बाहर निकलते समय जल्दबाजी न करें। पर्याप्त पानी और हल्का भोजन लें। अगर आप लगातार स्क्रीन या काम में लगे रहेंगे, तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। शाम को आराम, शांत संगीत, हल्की सैर या समय पर नींद लेने से बहुत राहत मिलेगी।
आज की सलाह
बहस से दूरी रखें और हर जरूरी काम में एक बार अतिरिक्त जांच जरूर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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