एकादशी पर तुलसी को जल चढ़ा सकते हैं? जानें क्या बोलें प्रेमानंद महाराज
संक्षेप: Premanand Maharaj On Tulsi Puja Niyam: वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन के दौरान तुलसी पूजा के नियम बताए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि तुलसी के पौधे पर एकादशी वाले दिन जल चढ़ाया जा सकता है या नहीं? नीचे जानें उनका जवाब…
Premanand Maharaj On Tulsi Puja: सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता ऐसी है कि अगर नियमित रूप से तुलसी के पौधे दी पूजा कर ली जाए तो मन शांत रहता है और धीरे-धीरे जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी दूर होती जाती है। इसी के साथ घर में सुख-समृद्धि भी आती है। तुलसी के पूजा करने के कई नियम भी हैं, जिसे जरूर अपनाना चाहिए। वहीं कुछ नियमों को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन भी होता है। कुछ लोगों इस सवाल को लेकर बहुत उलझते हैं कि एकादशी पर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? इसे लेकर कई तरह के विचार है। इस सवाल का जवाब अब वृंदावन के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज ने दिया है।
तुलसी पर जल कब चढ़ाएं?
एक महिला ने प्रेमानंद महाराज से पूछा कि क्या एकादशी पर तुलसी पर जल चढ़ा सकते हैं? इस सवाल के जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हां एकादशी को चढ़ा सकते हैं। द्वादशी के दिन केवल तुलसी जी का स्पर्श ना करें। द्वादशी के दिन ना तो पत्ता छुएं और ना ही तुलसी का स्पर्श करें और किसी भी दिन जल चढ़ा सकते हैं और सेवा करें।
प्रेमानंद महाराज ने कही ये बात
अपने एक प्रवचन के दौरान प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। जिस घर में तुलसी की छाया होती है वहां पर पृत हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जब ऐसा होता है तो घर में सुख-समृद्धि अपने आप आ जाती है।
कल है तुलसी विवाह
कल यानी 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पूजन किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस दिन जो लोग विधि विधान से मां तुलसी के विवाह की पूजा करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी रहता है। वहीं इस दिन के लिए कई उपाय भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तुलसी विवाह के दिन अगर तुलसी मां को साज-श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाए तो हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही जिन लोगों की शादी तय होने में बाधाएं आ रही हैं, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं।