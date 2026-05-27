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क्या मंदिर का प्रसाद किसी मांसाहारी को भी दे सकते हैं? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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एक भक्त ने पूछा कि अगर मंदिर से लाया प्रसाद किसी को देते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करते है, तो पाप हमें तो नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं इस प्रेमानंद महाराज जी का जवाब।

क्या मंदिर का प्रसाद किसी मांसाहारी को भी दे सकते हैं? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब

हिंदू धर्म में मांसहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना है लेकिन मांस खाने को लेकर कोई सख्त अनुदेश नहीं दिया गए हैं। इसी को लेकर एक शख्स ने प्रेमानंद महाराज जी से सवाल पूछा है। एक भक्त ने पूछा कि अगर मंदिर से लाया प्रसाद किसी को देते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करते है, तो पाप हमें तो नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं इस प्रेमानंद महाराज जी का जवाब।

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मांसाहार व्यक्ति को जरूर दें प्रसाद

प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि नहीं, अगर आप मंदिर का प्रसाद किसी मांसाहारी व्यक्ति को पवाते हैं, तो पाप आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। बल्कि उसे प्रसाद जरूर दे देना चाहिए। क्योंकि यदि वो श्रद्धा से प्रसाद पाएगा, तो उसकी बुद्धि शुद्धि होगी। महाराज जी कहते हैं कि इससे वो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा।

बुद्धि होगा पवित्र

महाराज जी कहते हैं कि चरणामृत है, भगवत प्रसाद है, ये सब बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो, तो देना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि अगर वो आदर से प्रसाद पा लेते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगेगा। उसमें पुण्य लगेगा। क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और उसका कल्याण होगा।

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नाम जप से होगा कल्याण

प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई विधि निषेध के बंधन में नहीं, उठते बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते, यदि हर समय भगवान का नाम जप करोगे, तो कल्याण होगा। महाराज जी कहते हैं कि इस संसार रोग की अचूक औषधि है, भगवन नाम। ये ब्रह्म राम से भी बढ़कर के राम नाम का नाम है। यह वर देने वालों को भी वर देने का सामर्थ प्रकट कर देता है। जैसे हमारे प्रभु वरदाता हैं, हम अपने प्रभु को भी वर देते हैं। हे श्यामा श्याम बलिहारी जाऊं, ऐसा आशीष करता हूं, कि आप दोनों ऐसे ही खेलते रहो, वृंदावन में।

महाराज जी कहते हैं कि वो बड़े भी भाग्यशाली उपासक हैं, जिनकी नाम में श्रद्धा हो गई है। हमारा तो जीवन ही नाम है। हमारा साध्य भी नाम है। हमारा साधन भी नाम है। हमारे हृदय में नाम के सिवाय और कोई महत्व नहीं है। ना लोक का, ना परलोक का, ना साधन का, ना साध्य का। नाम ही साधन है, नाम ही साध्य है। गुरु कृपा से एक बात बैठ गई कि कोई भी सेकेंड ऐस ना जाए, जिसमें हम नाम भूल जाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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