क्या बिना जन्म समय के बन सकती है कुंडली? ज्योतिषाचार्य ने बताया कितना सही होता है फलादेश
Astrology News: कई लोगों के पास जन्मतिथि होती है, लेकिन जन्म का सही समय नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना जन्म समय के कुंडली बनाई जा सकती है और भविष्यवाणी कितनी सटीक होती है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जन्म समय के बिना पूरी जन्म कुंडली तैयार नहीं की जा सकती।
अक्सर लोगों के पास अपनी जन्मतिथि तो होती है, लेकिन जन्म का सही समय दर्ज नहीं होता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बिना जन्म समय के कुंडली बनाई जा सकती है और क्या भविष्यवाणी सटीक हो सकती है? ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जन्म समय के बिना पूर्ण और सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण संभव नहीं होता।
जन्म समय क्यों है सबसे जरूरी?
ज्योतिष शास्त्र में जन्म समय के आधार पर ही लग्न कुंडली तैयार की जाती है। लग्न किसी व्यक्ति के स्वभाव, करियर, विवाह, स्वास्थ्य और जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का आधार माना जाता है। अगर जन्म समय ही न हो, तो लग्न का सही निर्धारण नहीं हो पाता।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि केवल जन्मतिथि के आधार पर राशि का पता लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी जन्म कुंडली तैयार नहीं की जा सकती।
हर दो घंटे में बदल जाता है लग्न
पृथ्वी के घूमने के कारण लगभग हर दो घंटे में लग्न बदल जाता है। 24 घंटे में कुल 12 लग्न बनते हैं और प्रत्येक लग्न करीब 30 डिग्री का होता है। ऐसे में जन्म समय में थोड़ी-सी भी गलती लग्न बदल सकती है, जिससे पूरी कुंडली का विश्लेषण प्रभावित हो जाता है।
बिना जन्म समय के क्या नहीं देखा जा सकता?
अगर जन्म समय उपलब्ध नहीं है, तो कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गणनाएं नहीं हो पातीं। इनमें प्रमुख रूप से-
- लग्न कुंडली का निर्माण
- भावों की सही स्थिति
- विंशोत्तरी महादशा और अंतर्दशा का सटीक निर्धारण
- विवाह, करियर और संतान जैसे विषयों का सटीक विश्लेषण
- जीवन की प्रमुख घटनाओं का समय निर्धारण
यही कारण है कि बिना जन्म समय के किए गए कई व्यक्तिगत फलादेश अधूरे रह सकते हैं।
फिर बिना जन्म समय के क्या देखा जा सकता है?
अगर किसी व्यक्ति का जन्म समय उपलब्ध नहीं है, तो ज्योतिषी मुख्य रूप से गोचर (ग्रहों की वर्तमान चाल) के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इसमें जन्मतिथि और चंद्र राशि के अनुसार ग्रहों के वर्तमान प्रभाव को देखा जाता है।
इस तरह का विश्लेषण सामान्य संकेत तो दे सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन की सटीक घटनाओं या समय का दावा नहीं किया जा सकता।
कितनी सटीक होती है भविष्यवाणी?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि बिना जन्म समय के किया गया विश्लेषण पूरी तरह सटीक नहीं माना जा सकता। गोचर के आधार पर मिलने वाले परिणाम सामान्य प्रवृत्तियों और संभावनाओं को बताते हैं, जबकि व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी के लिए जन्म समय अनिवार्य होता है।
जन्म का सही समय होना बेहद जरूरी
अगर आप अपनी कुंडली के आधार पर विवाह, नौकरी, कारोबार, स्वास्थ्य या महादशा से जुड़ी सटीक जानकारी चाहते हैं, तो जन्म का सही समय होना बेहद जरूरी है। वहीं, जन्म समय उपलब्ध न होने पर केवल राशि और गोचर के आधार पर सीमित ज्योतिषीय विश्लेषण ही संभव होता है। इसलिए जन्म समय का सही रिकॉर्ड भविष्य में सटीक ज्योतिषीय परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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