बच्चे को लगे बूरी नजर को उतारने के लिए कपूर से करें ये उपाय, तुरंत होगा असर

हमारे घरों में बच्चे सबसे कोमल और संवेदनशील होते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और नाजुक होती है कि बुरी नजर या नकारात्मक दृष्टि का असर उन पर बहुत जल्दी और गहराई से पड़ता है। कई बार बच्चा बिना किसी शारीरिक कारण के चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, दूध पीना छोड़ देता है, नींद में बेचैनी होती है या अचानक बीमार पड़ जाता है। बड़ों की नजर में यह सब सामान्य लग सकता है, लेकिन ज्योतिष और पुरानी परंपराओं में इन्हें बुरी नजर के स्पष्ट लक्षण माना जाता है। बुरी नजर उतारने के लिए घर में सबसे आसान और प्रभावी उपाय कपूर का उपयोग है। कपूर की शुद्ध और गर्म ऊर्जा नकारात्मक प्रभावों को तुरंत जलाकर समाप्त कर देती है। यह उपाय न केवल बच्चे को राहत देता है, बल्कि घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। आइए जानते हैं कपूर से बुरी नजर उतारने के सरल और असरदार उपाय।

बुरी नजर क्यों लगती है? बच्चों की ऊर्जा बहुत कोमल होती है। जब कोई उनकी तारीफ करता है या ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन मन में ईर्ष्या या नकारात्मक भाव छिपा होता है, तो यह नजर लग जाती है। ज्योतिष में बुरी नजर को “दृष्टि दोष” कहा जाता है। कपूर की गर्म और शुद्ध ऊर्जा नकारात्मक तरंगों को तुरंत जला देती है। कपूर जलने पर जो धुआं निकलता है, वह घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है और सकारात्मक वाइब्रेशन फैलाता है। यही वजह है कि कपूर से नजर उतारने का उपाय सदियों से चला आ रहा है। यह उपाय बच्चे को तुरंत राहत देता है और घर में शांति लाता है।

कपूर से बुरी नजर उतारने की सबसे आसान विधि यह विधि बहुत सरल है और घर पर कोई भी कर सकता है। एक छोटा मिट्टी का दीया या कटोरा लें। उसमें एक टुकड़ा कपूर रखें। कपूर को जलाएं और धीरे-धीरे बच्चे के सिर से पैर तक 7 या 11 बार घुमाएं। घुमाते समय बच्चे से थोड़ी दूरी रखें ताकि धुआं या आग से कोई खतरा न हो। घुमाते समय मन में 'ॐ हं हनुमते नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें। इसके बाद जलते कपूर को पूरे घर में घुमाकर धुआं फैलाएं। अंत में इसे बालकनी या खुले स्थान पर रख दें, जहां हवा चले। यह उपाय करने से बच्चे की बेचैनी, रोना या चिड़चिड़ापन तुरंत कम हो जाता है। घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है।

किस दिन और समय करें कपूर से नजर उतारने का उपाय कपूर से नजर उतारने का उपाय हर दिन किया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन और समय इसे और प्रभावी बनाते हैं। रविवार और मंगलवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों में मंगलवार को हनुमान जी की कृपा विशेष रूप से होती है। अमावस्या और पूर्णिमा की रात को भी यह उपाय बहुत असरदार होता है। शाम का समय सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा होता है। यदि बच्चे में बहुत तेज लक्षण दिख रहे हैं, तो रोज शाम को 7 दिन तक यह उपाय करें। उपाय करते समय मन में सकारात्मक भाव रखें और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें।

घर में नकारात्मक ऊर्जा और बार-बार नजर लगने पर करें यह उपाय अगर घर में बार-बार बुरी नजर लग रही है या बच्चा बार-बार बेचैन रहता है, तो एक छोटा सा उपाय रोज अपनाएं। शाम को एक छोटी कटोरी में 2-3 लौंग और एक टुकड़ा कपूर रखकर जलाएं। इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं, खासकर बच्चों के कमरे, बिस्तर और मुख्य द्वार के पास। धुआं फैलने के बाद खिड़कियां खोलकर हवा आने दें। यह उपाय सप्ताह में कम से कम 2-3 बार जरूर करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बुरी नजर का असर बहुत कम हो जाता है। लौंग और कपूर का संयोजन नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने में बहुत प्रभावी होता है।

बच्चों पर बुरी नजर का असर बहुत जल्दी पड़ता है, लेकिन कपूर जैसे सरल उपाय से इसे तुरंत दूर किया जा सकता है। ये उपाय न केवल बच्चे की रक्षा करते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं। यदि बच्चे में कोई भी असामान्य लक्षण दिखें, तो पहले इन उपायों को आजमाएं। श्रद्धा और नियमितता से ये उपाय चमत्कारिक परिणाम देते हैं।