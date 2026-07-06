Budhaditya Yoga 2026: मिथुन राशि में बनेगा बुधादित्य योग, इन 5 राशियों के कल से शुरू होंगे अच्छे दिन
Budhaditya Yoga 2026: 7 जुलाई 2026 को बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा। वैदिक ज्योतिष में इस योग को बुद्धि, आत्मविश्वास, करियर, कारोबार और मान-सम्मान के लिए शुभ माना जाता है।
Budhaditya Yoga 2026: जुलाई का दूसरा सप्ताह ज्योतिष के लिहाज से खास रहने वाला है। 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य पहले से ही मिथुन राशि में मौजूद हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से बुधादित्य योग बनेगा। वैदिक ज्योतिष में इस योग को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो बुद्धि, आत्मविश्वास, नौकरी, कारोबार और मान-सम्मान से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह योग ज्यादा लाभ देने वाला माना जा रहा है।
क्या होता है बुधादित्य योग?
जब सूर्य और बुध एक ही राशि में आते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और मान-सम्मान का ग्रह माना जाता है। वहीं बुध बुद्धि, वाणी, कारोबार, शिक्षा और संचार का कारक है। इन दोनों ग्रहों की युति को कई मामलों में शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस योग के दौरान लोगों को नए मौके मिल सकते हैं और अटके काम आगे बढ़ सकते हैं।
इन 5 राशियों के लिए अच्छा रह सकता है समय
मिथुन- बुध का गोचर आपकी ही राशि में होगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी नए मौके मिल सकते हैं। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है।
सिंह- सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। बुधादित्य योग का असर करियर और मान-सम्मान पर दिख सकता है। ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है।
कन्या- बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। इस वजह से नौकरी और कारोबार में फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए भी समय अच्छा माना जा सकता है।
तुला- इस दौरान आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। परिवार का सहयोग भी बना रहेगा। सोच-समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर फायदा दे सकता है।
कुंभ- यह योग करियर और पढ़ाई के मामले में मददगार साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। लंबे समय से अटका कोई काम पूरा होने की उम्मीद है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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