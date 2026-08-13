22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में गोचर, सूर्य के साथ बनेगा बुधादित्य योग; इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ
22 अगस्त 2026 को बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य पहले से मौजूद रहेंगे। इससे बुधादित्य योग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि वालों को करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है।
बुध गोचर 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार अगस्त का आखिरी सप्ताह ग्रहों की स्थिति के लिहाज से खास रहने वाला है। 22 अगस्त 2026 को बुध ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में पहले से सूर्य विराजमान रहेंगे। ऐसे में बुध के सिंह राशि में पहुंचते ही सूर्य और बुध की युति बनेगी। ज्योतिष में सूर्य और बुध की इस युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। इस योग का प्रभाव बुद्धि, वाणी, शिक्षा, कारोबार, नौकरी और आर्थिक मामलों पर माना जाता है।
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार, लेखन और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सिंह राशि में दोनों ग्रहों की युति कुछ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग करियर और शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की तारीफ हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है।
कारोबारियों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। नई डील या पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग वाणी और संचार क्षमता को मजबूत कर सकता है। ऑफिस में मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों और सुझावों को महत्व दे सकते हैं।
कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं। मार्केटिंग, मीडिया, डिजिटल काम, लेखन और संचार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी रह सकता है। आय बढ़ाने के लिए कोई नया माध्यम शुरू करने की योजना भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा करने से बचें।
सिंह राशि
सिंह राशि में ही बुध का गोचर होने जा रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने के अवसर मिल सकते हैं।
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारियों को किसी बड़े ग्राहक या प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है। सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत हो सकती है।
हालांकि, सूर्य और बुध की युति के कारण आत्मविश्वास बढ़ने के साथ कभी-कभी अहंकार भी हावी हो सकता है। इसलिए अपनी बात रखते समय दूसरों की राय को भी महत्व देना आपके लिए बेहतर रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुधादित्य योग आय और करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है।
कारोबार करने वाले जातकों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। पुराने संपर्कों से भी लाभ मिलने की संभावना है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं।
इस दौरान सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके काम आ सकती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग करियर से जुड़े मामलों में लाभकारी हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ पद-प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं।
कारोबारियों को किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या ग्राहक से लाभ मिल सकता है। काम को लेकर वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए किसी काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है।
आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। हालांकि, खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
क्या होता है बुधादित्य योग?
ज्योतिष में सूर्य और बुध की एक ही राशि में युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। बुध को बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार से जुड़ा ग्रह माना जाता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। इसलिए दोनों ग्रहों की युति को शिक्षा, प्रशासन, कारोबार, लेखन और संचार से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि