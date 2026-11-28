वैदिक पंचांग के अनुसार, दिसंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में धनु राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। जानिए नए साल 2027 से पहले मेष, सिंह और धनु राशि के करियर एवं आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

साल 2026 का आखिरी महीना ज्योतिषीय लिहाज से कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। दिसंबर में शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री चाल शुरू करेंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। इसी बीच महीने के अंतिम सप्ताह में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। वैदिक ज्योतिष में इस योग को बुद्धि, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और करियर में उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 22 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि में दोनों ग्रहों की युति से बनने वाला यह योग नए साल से पहले कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को इस दौरान करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

मेष राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, करियर में तरक्की के बनेंगे योग मेष राशि के जातकों के लिए बुधादित्य राजयोग नवम भाव में बनेगा। यह भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित माना जाता है। ऐसे में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पदोन्नति या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी।

दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सूर्य और बुध की युति से धनु राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस योग से मेष, सिंह और धनु राशि वालों के करियर, आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की स्थिति कैसी है, नए साल से पहले तरक्की के कौन-से योग बन रहे हैं और इस राजयोग का पूरा लाभ पाने के लिए कौन-से उपाय करने चाहिए, यह जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

सिंह राशि: बुद्धि और रचनात्मकता से मिलेगी नई पहचान सिंह राशि वालों के लिए बुधादित्य राजयोग पंचम भाव में बनने जा रहा है। यह भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। मीडिया, लेखन, शिक्षा, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है। नौकरी में आपके काम की सराहना होगी। कारोबारियों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं।

धनु राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान में होगी वृद्धि धनु राशि के जातकों के लग्न भाव में ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। लग्न भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ऐसे में इस राशि के लोगों के लिए यह संयोग विशेष रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से करियर को लेकर चल रही उलझन दूर होगी और नए साल की शुरुआत उत्साह के साथ होगी।

क्या होता है बुधादित्य राजयोग और क्यों माना जाता है शुभ? वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा और बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रशासन और मान-सम्मान के कारक हैं, जबकि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब किसी राशि में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान होते हैं, तब बुधादित्य योग बनता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस योग से व्यक्ति की समझने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। खासतौर पर शिक्षा, लेखन, व्यापार, मीडिया और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए इसे अनुकूल योग माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग के शुभ फल के लिए करें ये उपाय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुधादित्य योग के दौरान सूर्य और बुध की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय करना शुभ माना जाता है। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से उगते सूर्य को जल अर्पित करें। इस दौरान सूर्य के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी के मंत्र 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप भी करें। इसके अलावा अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी से बातचीत करते समय कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें।