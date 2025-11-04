Hindustan Hindi News
बुध की वक्री चाल इन राशियों के लिए शुभ, देखें क्या आपको भी होगा लाभ

संक्षेप: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। बुध की चाल बदलने से बिजनेस, कम्युनिकेशन और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। कई बार इससे तेजी से तरक्की मिलती है तो कभी फैसलों में रुकावट भी आ सकती हैं। 10 नवंबर 2025 से बुध तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं।

Tue, 4 Nov 2025 02:50 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार और वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। बुध की चाल बदलने से बिजनेस, कम्युनिकेशन और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। कई बार इससे तेजी से तरक्की मिलती है तो कभी फैसलों में रुकावट भी आ सकती हैं। 10 नवंबर 2025 से बुध तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस परिवर्तन का असर हर राशि पर पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये समय बेहद शुभ रहने वाला है। खासकर करियर, व्यापार, रुके पैसे और नए मौकों के मामले में अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आइए जानते हैं बुध के तुला राशि में वक्री होने से किन राशियों को होगा लाभ-

कर्क राशि : कर्क राशि वालों के लिए बुध वक्री बहुत सकारात्मक नतीजे ला सकता है। घर-परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आप कोई नई प्रॉपर्टी या वाहन लेने का विचार कर सकते हैं। अगर जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई काम रुका हुआ था, तो अब वह आगे बढ़ेगा। निवेश से फायदा मिल सकता है और परिवार व ससुराल पक्ष का पूरा सपोर्ट रहेगा। मां का आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। कुल मिलाकर यह समय आर्थिक मजबूती, आत्मविश्वास और घरेलू सुख बढ़ाने वाला रहेगा।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना गोल्डन पीरियड की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं। इस दौरान आपकी बातों का असर बढ़ेगा, लोग आपके आइडियाज को गंभीरता से लेंगे। पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है और अचानक धन लाभ भी संभव है। शिक्षा, रिसर्च, बैंकिंग, मीडिया या भाषा-वाणी से जुड़े काम करने वालों के लिए समय बेहद शुभ रहेगा। विदेश या आयात-निर्यात से जुड़े बिजनेस में भी फायदा दिख रहा है। ये समय आत्मबल, करियर ग्रोथ और वित्तीय लाभ देने वाला है।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए बुध वक्री नए अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। जो काम लंबे समय से अटके थे, अब चलने लगेंगे और प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो समय सही है। निवेश से फायदा और आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग या सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बस सोच समझकर कदम उठाएं। परिवार का सहयोग मिलेगा और बच्चों से खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय प्रगति, लाभ और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

