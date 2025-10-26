Hindustan Hindi News
Budh Vakri horoscope rashifal mercury retrograde effects on zodiac signs
बुध के वक्री होने से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, खूब कमाएंगे धन-दौलत

बुध के वक्री होने से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, खूब कमाएंगे धन-दौलत

संक्षेप: ज्योतिष में बुध ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, तर्क, बोलचाल, व्यापार, चतुराई और मित्रता का ग्रह कहा जाता है। बुध देव को सभी ग्रह का राजकुमार भी कहा जाता है। जब बुध शुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। 9 नवंबर को बुध देव वक्री होने जा रहे हैं।

Sun, 26 Oct 2025 01:18 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिष में बुध ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को बुद्धि, तर्क, बोलचाल, व्यापार, चतुराई और मित्रता का ग्रह कहा जाता है। बुध देव को सभी ग्रह का राजकुमार भी कहा जाता है। जब बुध शुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। 9 नवंबर को बुध देव वक्री होने जा रहे हैं। बुध के वक्री होने का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय शानदार साबित होगा। वहीं, कुछ राशि वालों को सोच-समझकर बोलने और निर्णय लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं, बुध के वक्री होने से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन…

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपके काम-काज और बिजनेस में नए अवसर खुलेंगे। पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे और मेहनत का फल मिलेगा। ऑफिस या व्यापार में साथी और सहकर्मी मदद करेंगे, जिससे आपके निर्णयों में आसानी होगी। आर्थिक मामलों में समझदारी से कदम उठाने पर अच्छा लाभ मिलेगा। पुराने निवेश या लंबित कामों को पूरा करने का समय भी शुभ रहेगा। इस अवधि में आपकी मेहनत और सही सोच से व्यवसाय और पैसों में मजबूती आएगी।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना शुभ रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में सही रणनीति से आपके प्रोजेक्ट पूरे होंगे और प्रगति मिलेगी। पुराने संपर्क और मीटिंग में सहयोग मिलेगा। यात्रा या किसी नई शुरुआत में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। इस समय सोच-समझकर लिए गए कदम और बातचीत से आपके काम में तरक्की और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह समय परिवार और रिश्तों में सुधार लाने वाला है। घर के छोटे-मोटे मुद्दे आसानी से सुलझेंगे और संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने पर अच्छा लाभ मिलेगा। घर और व्यवसाय में संतुलन बनाकर काम करने से मन शांत रहेगा और निर्णय सफल होंगे। पुराने कामों को पूरा करने और निवेश में समझदारी दिखाने से धन और स्थिति दोनों मजबूत होंगे। धन लाभ होगा।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय शिक्षा, ज्ञान और खुद को बेहतर बनाने का है। कोई नया कोर्स या ट्रेनिंग शुरू करना शुभ रहेगा। पुराने कामों को सुधारने का समय है, जिससे सफलता मिलेगी और मनोबल बढ़ेगा। परिवार और मित्रों से मार्गदर्शन मिलेगा। पढ़ाई या किसी नई योजना में पूरी मेहनत और ध्यान से काम करने पर अच्छा परिणाम मिलेगा। इस दौरान आपकी सोच स्पष्ट होगी और निर्णयों में सफलता हासिल होगी।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध का वक्री होना लाभ दिलाने वाला रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में नए मौके खुलेंगे और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ रहेगा। बातचीत और समझदारी से सभी काम सफल होंगे। पुराने संबंधों और सहयोगियों के जरिए मदद मिलने की संभावना है। इस समय व्यापार और आर्थिक मामलों में सही कदम उठाने से फायदा होगा और सफलता हासिल होगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
