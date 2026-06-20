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30 जून से बुध चलेंगे वक्री चाल, शेयर बाजार और कारोबार में बढ़ सकती है हलचल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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30 जून 2026 से बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। बुध 24 जुलाई तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, बातचीत, लेखन, गणना और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब बुध अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर सबसे पहले कारोबार, बाजार और लोगों के फैसलों पर देखने को मिलता है।

30 जून से बुध चलेंगे वक्री चाल, शेयर बाजार और कारोबार में बढ़ सकती है हलचल

30 जून 2026 से बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। बुध 24 जुलाई तक इसी अवस्था में रहेंगे। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, बातचीत, लेखन, गणना और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब बुध अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर सबसे पहले कारोबार, बाजार और लोगों के फैसलों पर देखने को मिलता है।

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार बुध आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ और व्यवसायिक बुद्धि के ग्रह हैं। यही कारण है कि बुध के वक्री होने पर कई बार लोग छोटी-छोटी बातों में उलझ सकते हैं, फैसले लेने में देरी हो सकती है और आर्थिक मामलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।

शेयर बाजार और कारोबार में बढ़ सकती है हलचल

पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि बुध का सीधा संबंध व्यापार और बाजार से माना जाता है। ऐसे में 30 जून से 24 जुलाई के बीच शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। कारोबारियों को निवेश और बड़े सौदों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। इस दौरान दस्तावेज, लेन-देन और वित्तीय योजनाओं की दोबारा जांच करना फायदेमंद रहेगा।

हर राशि पर अलग तरीके से पड़ेगा प्रभाव

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक बुध वक्री का असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होता। यह असर जन्म कुंडली और लग्न के अनुसार बदलता है। किसी के लिए यह समय आर्थिक मामलों पर ध्यान देने वाला हो सकता है तो किसी के लिए परिवार, प्रेम या स्वास्थ्य से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं।

मेष वालों को पराक्रम और प्रतिस्पर्धा पर देना होगा ध्यान

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय प्रयास, साहस और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने का संकेत देता है। कामकाज में धैर्य रखने से लाभ मिल सकता है।

कर्क राशि वालों पर मानसिक स्तर पर दिख सकता है असर

कर्क राशि के लोगों को इस दौरान मानसिक दबाव या ज्यादा सोच-विचार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।

तुला की आर्थिक स्थिति पर रहेगी नजर

तुला राशि के जातकों को पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। खर्च और निवेश दोनों में सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि के लोग स्वास्थ्य का रखें ध्यान

वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य पर खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है। छोटी परेशानी को भी नजरअंदाज न करें।

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धनु और मीन राशि वालों के रिश्तों की होगी परीक्षा

धनु और मीन राशि के जातकों के लिए दांपत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में संवाद की अहम भूमिका रहेगी। गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करना जरूरी होगा।

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मकर और कुंभ राशि वालों पर भी दिखेगा असर

मकर राशि के लोगों के लिए भाग्य और भविष्य की योजनाओं से जुड़े मामलों में धैर्य जरूरी रहेगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों का ध्यान प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े विषयों पर अधिक रह सकता है।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
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