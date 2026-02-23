बुध वक्री 2026: कुंभ राशि में 26 फरवरी से उलटी चाल, इन राशियों को लाभ तो ये राशि वाले रहें सतर्क
Budh Vakri 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, सोच-विचार और संवाद के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 26 फरवरी 2026 से कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। बुध की यह उलटी चाल करीब तीन हफ्ते तक यानी 21 मार्च 2026 तक रहेगी। आइए जानते हैं, बुध की वक्री चाल से किसे होगा फायदा-नुकसान…
इन राशियों के लिए रहेगा शुभ और मिलाजुला असर
मेष राशि- इस दौरान मेष राशि वालों की इनकम में बढ़ोतरी के संकेत हैं। कोई पुराना अटका पैसा या रुका हुआ लाभ वापस मिल सकता है। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। पुराने दोस्तों से मुलाकात या उनसे जुड़ा कोई काम आगे बढ़ सकता है, जिससे मन हल्का महसूस होगा।
वृषभ राशि- करियर के लिहाज से मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग हैं। अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और आपकी बात सुनी जा सकती है। हालांकि कामकाज में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर काम को सोच-समझकर पूरा करें।
मिथुन राशि- रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन डॉक्यूमेंट, कागजी काम या फॉर्म भरते समय खास सावधानी रखें, गलती होने की आशंका रहेगी।
सिंह राशि- बिजनेस पार्टनरशिप में फायदा हो सकता है और जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी, लेकिन अपनी ईगो को बीच में न आने दें। छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, नहीं तो माहौल खराब हो सकता है।
तुला राशि- लव लाइफ और क्रिएटिव कामों के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। कला, डिजाइन या कंटेंट से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं।
वृश्चिक राशि- सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है। परिवार में चल रही किसी बात का समाधान निकल सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी।
इन राशियों को रहना होगा सावधान-
कर्क राशि- इस राशि वालों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। करियर में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। सेहत को नजरअंदाज न करें, खासकर थकान और नींद की कमी से परेशानी बढ़ सकती है।
कन्या राशि- नौकरी में अचानक ट्रांसफर या जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है। इस दौरान धैर्य बनाए रखें और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश न करें।
धनु राशि- छोटी यात्राओं में परेशानी या देरी हो सकती है। भाई-बहनों से विवाद की संभावना है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। बातचीत में तल्खी रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है।
मकर राशि- आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। ऑफिस में किसी से उलझने से बचें। गले, कान या आवाज से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए सेहत को लेकर सतर्क रहें।
कुंभ राशि- बुध आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। फैसले लेने में दुविधा रहेगी और मन भटक सकता है। खुद पर ध्यान दें, ज्यादा ओवरथिंक न करें और तनाव से बचें।
मीन राशि- बिना सोचे-समझे निवेश करने से नुकसान हो सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में खास सतर्क रहें। ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें और परिवार की सेहत का भी ख्याल रखें।
