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दिवाली से पहले बुध इन 4 राशियों की चमकाएंगे किस्मत, सूर्य के समान चमकेगा भाग्य

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Budh Vakri 2026 Before Diwali: दिवाली से पहले बुध अपनी चाल में बदलाव करेंगे। बुध की उलटी चाल कई राशियों की बंद किस्मत जगा सकती है। आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले बुध किन राशियों पर होंगे मेहरबान।

दिवाली से पहले बुध इन 4 राशियों की चमकाएंगे किस्मत, सूर्य के समान चमकेगा भाग्य

Vakri Budh Horoscope 2026: ग्रहों के राजकुमार दिवाली से पहले उलटी चाल शुरू करेंगे। इस बार दिवाली 8 नवंबर 2026 को है और बुध 24 अक्टूबर 2026 को वक्री होंगे। करीब 21 दिन तक उलटी गति से चलने के बाद 13 नवंबर 2026 को मार्गी होंगे। बुध को वाणी, व्यापार, संचार और बुद्धि का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध वक्री होता है, तो उसकी चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। कुछ राशियों के लिए बुध की उलटी चाल लाभकारी सिद्ध होती है और कुछ के लिए कष्टकारी। ज्योतिष गणना के अनुसार, दिवाली से पहले बुध की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए लाभ के मौके लाएगा। इस समय इन राशियों को धन प्राप्ति के साथ करियर में तरक्की मिल सकती है। आइए जानते हैं कि वक्री बुध किन 4 राशियों को दिलाएंगे लाभ।

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दीवाली से पहले बुध इन 4 राशियों की चमकाएंगे किस्मत: होगा खूब लाभ

1. मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए बुध की उलटी चाल लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए काम बनेंगे। इनकम के नए-नए स्रोत बनेंगे। निवेश के अच्छे अवसर सामने आएंगे, जिनका भरपूर लाभ उठाएंगे। उच्चाधिकारियों का सहयोग करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

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2. कन्या राशि-

कन्या राशि के लिए बुध की वक्री चाल अच्छे फलों को प्रदान करेगी। इस समय आप कार्यों में सफलता पाएंगे। रोजी-रोजगार में उन्नति के रास्ते बनेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि फलीभूत होगी। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। वाणी में मधुरता बनी रहेगी।

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3. सिंह राशि-

सिंह राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और बुध के बीच मित्रता का भाव है। बुध की उलटी चाल से आय में वृद्धि के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। मानसिक तौर पर राहत भरा समय रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

4. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए बुध की उलटी गति आकस्मिक और अप्रत्याशित लाभ दिला सकती है। अटके हुए धन की वापसी के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव कम होगा। करियर से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कुछ काम भी बनेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
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