24 अक्टूबर को बुध होंगे वक्री, करियर और कारोबार में बढ़ सकती हैं इन राशियों की मुश्किलें
24 अक्टूबर 2026 को बुध वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस बदलाव के दौरान वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों को नौकरी और कारोबार में सावधानी बरतनी होगी। काम में देरी, गलतफहमी और पैसों के लेनदेन में परेशानी हो सकती है।
ग्रहों की चाल में बदलाव का असर नौकरी से लेकर कारोबार तक पर देखने को मिल सकता है। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और लेनदेन का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध की चाल बदलने से कुछ राशि वालों को कामकाज में परेशानी हो सकती है। कहीं नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं तो कहीं कारोबार से जुड़े फैसलों में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, इस दौरान कुछ राशि वालों को खास सतर्क रहने की जरूरत है।
आइए जानते हैं किन राशियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को नौकरी और कारोबार में संभलकर फैसले लेने होंगे। ऑफिस में किसी पुराने काम को लेकर परेशानी हो सकती है। अधिकारियों के साथ बातचीत में गलतफहमी से बचें। कारोबार में कोई नई डील करने जा रहे हैं तो उसकी शर्तें अच्छी तरह जांच लें। पैसों के लेनदेन में भी जल्दबाजी न करें।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को कामकाज में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी जरूरी काम में देरी होने से दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में अपनी बात साफ तरीके से रखें। कारोबार करने वाले लोग किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। किसी पुराने काम में गलती मिलने पर उसे दोबारा ठीक करना पड़ सकता है। कारोबार में हिसाब-किताब और जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से जांचें। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए कामकाज में कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय सावधानी रखें। कारोबार में पुरानी डील या किसी भुगतान को लेकर दोबारा चर्चा हो सकती है। किसी भी समझौते पर आगे बढ़ने से पहले उसकी शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें।
मकर राशि- मकर राशि वालों को करियर में धैर्य रखना होगा। कोई जरूरी काम समय पर पूरा नहीं होने से दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारियों की बात ध्यान से सुनें और काम से जुड़ी जानकारी सही रखें। कारोबार में भुगतान में देरी की आशंका को देखते हुए पैसों का हिसाब व्यवस्थित रखें।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। नौकरी में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला न लें। कारोबार में नई डील करते समय कागजात ध्यान से पढ़ें। गैरजरूरी खर्च से बचना भी जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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वास्तु शास्त्र
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