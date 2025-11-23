Hindustan Hindi News
26 नवंबर से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, बुध के उदय होने से होगा भाग्योदय

संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 06:26 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
26 नवंबर से कई राशियों के लिए समय बदलने वाला है। इस दिन वृश्चिक राशि में बुध उदय हो जाएंगे। बुध के उदय होने को ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। यह व्यापार, बुद्धिमानी, कम्युनिकेशन, पैसों और भाग्य से सीधा जुड़ा ग्रह है। जैसे ही बुध उदय होता है, अटके हुए कामों में तेजी आती है, फैसले सही दिशा में जाते हैं और किस्मत का साथ बढ़ जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार कई लोगों की किस्मत चमक सकती है। खासकर उन राशियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जिनके काम लंबे समय से रुके थे या मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। आइए जानते हैं, बुध के उदय होने से किन राशियों का होगा भाग्योदय-

कर्क राशि- कर्क राशि के लोगों के लिए बुध का उदय एक मजबूत शुरुआत लेकर आएगा। लंबे समय से रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होने लगेंगे और कई ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे आपकी आय में स्पष्ट बढ़ोतरी हो सकती है। करियर में इस दौरान अच्छा खासा उभार देखने को मिलेगा। जैसे- नई जिम्मेदारी, प्रमोशन, या वह अवसर जिसके इंतजार में आप काफी समय से थे। जिन लोगों की नौकरी बदलने की इच्छा है, उनके लिए भी अच्छा समय है। कामकाज की रफ्तार पहले से तेज होगी और आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। इसके साथ ही अचानक मिलने वाले आर्थिक मौके आपकी स्थिति को और मजबूत करेंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले इस समय को अपने करियर और धन दोनों में सुधार लाने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशि में शुक्र के प्रवेश से इन राशियों का होगा भाग्योदय

कन्या राशि- कन्या राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि बुध आपकी ही राशि का स्वामी ग्रह है। बुध का उदय आपके दिमाग को तेज, निर्णयों को मजबूत और काम को आसान बनाएगा। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ आपकी पकड़ बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय सुनहरा है। बड़े सौदे, बढ़िया लाभ और नए ग्राहक मिलने के योग बन रहे हैं। भाग्य भी आपका साथ देगा और कई बार ऐसा होगा कि आप बिना अपेक्षा के भी अच्छे अवसर हासिल कर लेंगे। करियर में अचानक बदलाव या उन्नति की स्थिति बन सकती है। जिन लोगों को नए प्रोजेक्ट, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का इंतजार है, उनके लिए ये दौर बेहद अच्छा साबित होगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए यह समय दिशा बदलने वाला और लाभदायक रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए बुध का उदय आय, करियर और पहचान- तीनों मोर्चों पर मजबूती लेकर आएगा। आपने जो काम लंबे समय से टाल रखा था या जो योजनाएं अटकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ेंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पहचानी जाएगी, और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने का योग बन रहा है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। नई आय के स्रोत खुलेंगे और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। बिजनेस वालों को नए अवसर, बड़े ऑर्डर या विस्तार का मौका मिल सकता है। इस समय आप अपनी स्थिरता और अनुशासन के कारण भीड़ से अलग दिखेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए यह समय तरक्की, सम्मान और स्थाई लाभ का संकेत दे रहा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
