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Budh Uday 2026: 23 मई से इन 4 राशियों का बदलेगा समय, बुध उदय से पास आएगा खूब पैसा

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Budh Uday 2026 Lucky Zodiac Signs: बुध अब अस्त से उदय होने जा रहे हैं। बुध उदय होने से 23 मई से कई राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। जानें बुध उदय होकर किन राशियों को दिलाएंगे बंपर लाभ।

Budh Uday 2026: 23 मई से इन 4 राशियों का बदलेगा समय, बुध उदय से पास आएगा खूब पैसा

Budh Uday 2026 Horoscope: ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय अस्त अवस्था में हैं और 23 मई 2026 को उदित होने जा रहे हैं। बुध 30 जून 2026 तक उदित अवस्था में रहेंगे। बुद्धि, तर्क व व्यापार के कारक बुध की चाल में होने वाले बदलाव का प्रभाव कई राशियों पर अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह अस्त से उदित होता है, तो उसका शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध के उदय होने से व्यापार और धन लाभ और बातचीत की क्षमता में सुधार होने लगता है। बुध के उदित होने से कुछ राशियों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

जानें बुध उदय से किन राशियों का समय बदलने जा रहा है-

1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए बुध का उदय वित्तीय रूप से शानदार साबित होगा। इस समय आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने की प्रबल संभावना है। यह समय निवेश के लिए अति उत्तम रहने वाला है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसे आप अच्छे कार्यों में लगाएंगे।

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2. मिथुन राशि- बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं। ऐसे में बुध का उदय आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। पार्टनर का साथ मिलेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर सामने आएंगे और कोई बड़ी डील या सौदा हाथ लग सकता है। आत्मविश्वास व ऊर्जा में वृद्धि होगी।

3. कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। बुध का उदय आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। आय के नए सोर्स बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। परिवार में खुशियां आएंगी।

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4. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए बुध का उदय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्तित्व और वाणी प्रभावशाली रहेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। विदेश यात्रा के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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