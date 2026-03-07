Budh Uday 2026: 13 मार्च को कुंभ राशि में उदित होंगे बुध, इन राशियों को करियर और धन में मिल सकता है लाभ
Budh Uday 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, संवाद क्षमता, तर्क शक्ति और व्यापार का कारक माना जाता है। जब बुध किसी राशि में उदय (अस्त अवस्था से बाहर) होते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक सक्रिय और प्रभावशाली माना जाता है। पंचांग के अनुसार 13 मार्च 2026 की रात 10:14 बजे बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में उदित होंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। खास तौर पर कुछ राशियों के जातकों को इस अवधि में करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है।
इन राशियों के लिए अनुकूल संकेत
- मेष राशि- लाभ के नए अवसर
मेष राशि के जातकों के लिए बुध का उदय लाभ भाव को सक्रिय कर सकता है।
संभावित प्रभाव: इस दौरान अचानक धन लाभ या पुराने अटके हुए पैसे मिलने की संभावना बन सकती है। व्यापार में नए ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। परिवार और जीवनसाथी के साथ संबंधों में भी बेहतर तालमेल बना रह सकता है।
उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा और बुध मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है।
- वृषभ राशि- करियर में प्रगति के अवसर
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का उदय कर्म भाव को प्रभावित कर सकता है।
संभावित प्रभाव: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों को नई डील्स या साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है।
उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या शुक्र देव की पूजा करना शुभ माना जाता है।
- मिथुन राशि- भाग्य का सहयोग
मिथुन राशि के स्वामी बुध ही हैं, इसलिए उनका उदय इस राशि के लिए विशेष महत्व रखता है।
संभावित प्रभाव: शिक्षा, विदेश से जुड़े काम या उच्च अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत हो सकती है और किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
उपाय: बुधवार के दिन हरे वस्त्र या मूंग दाल का दान करना लाभकारी माना जाता है।
तुला राशि- आर्थिक स्थिति में सुधार
तुला राशि के लिए बुध का प्रभाव बुद्धि और योजनाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक रह सकता है।
संभावित प्रभाव: आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और निवेश से भी लाभ मिल सकता है। संतान या परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है।
मकर राशि- धन संचय के योग
मकर राशि के लिए बुध का उदय धन और वाणी से जुड़े भाव को प्रभावित कर सकता है।
संभावित प्रभाव: इस समय आपकी संवाद क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार या नौकरी में आय बढ़ने की संभावना है और धन संचय के अवसर भी मिल सकते हैं।
उपाय: शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन या दही-चावल दान करना लाभकारी माना जाता है।
ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों खास है यह समय- ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जब बुध कुंभ जैसी वायु तत्व की राशि में सक्रिय होते हैं, तो तकनीक, संचार, व्यापार और विश्लेषणात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। यह समय नई योजनाओं पर काम करने और बौद्धिक क्षमता का सही उपयोग करने के लिए अनुकूल माना जाता है।
ज्योतिषीय सुझाव: बुध की शुभता बढ़ाने के लिए अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, हरे रंग का प्रयोग बढ़ाएं और बुधवार के दिन भगवान गणेश या बुध ग्रह से जुड़े मंत्रों का जाप करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
