21 अगस्त से इन 4 राशियों की होगी चांदी, चंद्रमा की राशि में बुध-शुक्र का होगा मिलन

Budh-Shukra yuti August: अगस्त में बुध-शुक्र का कर्क राशि में मिलन होगा। बुध-शुक्र की युति बनने से कुछ राशियों को लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जानें बुध-शुक्र किन राशियों के लिए रहेगी शुभ।

Budh-Shukra Yuti 2025 August: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर ग्रह एक निश्चित समय में अपनी राशि में बदलाव करता है। कभी-कभी ग्रह राशि परिवर्तन कर युति बनाते हैं। 21 अगस्त को शुक्र चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। कर्क राशि में पहले से ही ग्रहों के राजकुमार बुध विराजमान हैं। इस तरह से कर्क राशि में बुध व शुक्र का मिलन होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध व शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बता है। यह संयोग धन, सौभाग्य व सफलता का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। इन राशि वालों को शुक्र-बुध की युति से लाभकारी परिणाम मिलेंगे। जानें इन राशियों के बारे में।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों को इस समय आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने स्रोत से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के योग है। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है।

2. कर्क राशि- शुक्र-बुध की युति कर्क राशि में ही बन रही है। शुक्र-बुध के मिलन से बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग कर्क राशि वालों के लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आय के नए साधन बनेंगे। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। वाणी से लोग प्रभावित व आकर्षित होंगे।

3. कन्या राशि- कन्या राशि वालों को शुक्र-बुध की युति से लाभ मिलेगा। इस अवधि में आपको करियर में सफलता मिल सकती है। आय में वृद्धि संभव है। किसी ऋण से मुक्ति मिलने की संभावना है। व्यापार में नई डील या पार्टनरशिप हो सकती है, जिससे शीघ्र मुनाफा होगा। इस अवधि में आपका कोई सपना साकार हो सकता है।

4. तुला राशि- तुला राशि वालों को करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। नौकरी में पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि के संकेत हैं। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। आर्थिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी। किसी अटके हुए धन की वापसी संभव है।